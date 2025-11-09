“Los proyectos internacionales y educativos pesan en la Cámara de comercio de Bogotá”: Ovidio Claros

Con la alianza que acaba de hacer con el Éxito para llegar con moda colombiana a París y Dubai es un ejemplo de a proyección de la CCB bajo su dirección. Entrevista

El exmagistrado Ovidio Claros completa dos años al frente de la Cámara de comercio de Bogotá, uno de los cargos directivos de primer nivel en el país. Aunque es la gran organización de representación del comercio en la capital que incluye desde los tenderos hasta las grandes cadenas, la entidad se ha planteado volar alto.

Lea también: Los dos caleños que aseguraron la presencia de Bogotá en la COP16 con el alcalde Galán como anfitrión

Entre las tareas que se ha propuesto está el impulso a proyectos educativos en el país y la proyección internacional de emprendedores nacionales como es el caso de la alianza con el Éxito que tiene el respaldo de su propietario el salvadoreño Carlos Calleja con la que se han planteado llevar la moda nacional con todo su talento creativo y de confección a Paris y Dubai. En esta entrevista con José Guillermo Mejía, el presidente de la entidad Ovidio Claros explica el gran proyecto con múltiples actores que impulsa la Cámara de Comercio de Bogotá.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.