El senador paisa que llevó a Pipe Córdoba a pelear la candidatura presidencial conservadora y enredó a Efraín Cepeda

La movida de Carlos Andrés Trujillo, archi rival de ‘Fincho’, respaldada por una mayoría en el Directorio le permite al excontralor jugar en la cancha de los azules

Bajo el lema “Volvamos a confiar”, el excontralor Carlos Felipe ‘Pipe Córdoba‘ inscribió el jueves 2 de octubre ante la Registraduría al grupo significativo de ciudadanos que desde entonces habría de encargarse del proceso de recolección de firmas que respaldarían su aspiración a la presidencia de la República.

Yerno del histórico líder conservador Omar Yépes Alzate y pupilo, hasta hace relativamente poco tiempo del expresidente César Gaviria Trujillo, ‘Pipe’ parecía decirles adiós a las fórmulas partidistas de respaldo a su candidatura y atenerse a los designios del segmento de opinión, en el que parece sentirse fuerte.

El panorama cambió súbitamente el 8 noviembre cuando un grupo de congresistas azules dio un golpe sobre la mesa y abrió una vertiente de rebeldía frente a la candidatura de Efraín Cepeda, congresista y jefe conservador, que ya se consideraba entronizado como candidato oficial de su partido.

Doce parlamentarios de la colectividad se dirigieron una carta a Nadia Blel Scaff, presidenta del directorio nacional Conservador, para pedirle que ampliará el plazo para la inscripción de precandidatos porque el actual, el señalado por la Resolución 04131, no resultaba suficiente para garantizar una participación equitativa de aspirantes.

Luego ponían a Pipe en escena: “Este plazo permitirá la posibilidad de inscripción a figuras como el doctor Felipe Córdoba Larrarte”, quien ha expresado públicamente su interés de participar dentro del Partido Conservador en el proceso de la definición de la candidatura presidencial.

Había más. A juicio de los firmantes, la presencia de Córdoba no solo enriquecería el debate interno, sino que refuerza la proyección nacional del partido en una fuerza moderna, capaz de convocar liderazgos con probada capacidad técnica, sentido social y arraigo en los principios de responsabilidad, legalidad y bien común.

La movida que dejó a Efráin fuerza de base

La solicitud, que era a todas luces una moción de respaldo, no fue bien recibida en las huestes de Efraín Cepeda. Para ‘Fincho’ Cepeda, como se le conoce popularmente, el conservatismo está siendo objeto de presiones impresentables que pretenden someter su voluntad a intereses ajenos a su historia y a su identidad.

Para varios los ‘finchistas’ detrás de la movida para apalancar la aspiración de Pipe Córdoba, que ellos consideran inconveniente, está agazapada la sombra de un senador poco conocido en cuando a su talante político; pero sí influyente y poderoso económicamente y cuyo nombre salió a relucir en el escándalo de la Unidad de gestión del riesgo y los carrotanques de La Guajira, donde Trujillo logró una importante votación que lo colocó como el conservador más votado en las elecciones del parlamentarias del 2022. Se trata del parlamentario antioqueño Carlos Andrés Trujillo.

Fue el primer conservador en hacerle un guiño al Petrismo, igual que había hecho con el candidato Daniel Quintero en Medellín; le apostó al ganador y no solo recibió recompensa burocrática en el arranque del gobierno sino que su elevada votación le dio la fuerza para dar un golpe de mano a quien hasta entonces creía ostentar el máximo poder dentro del Partido conservador.

Logró atravesar palos en la rueda a Cepeda, a quien en 2023 le montó transitoriamente una jefatura conservadora paralela que lo llevó a renunciar a seguir siendo la cabeza de la colectividad. Fueron precisos los servicios de amigables componedores para que las aguas volvieran al cauce de la normalidad. Fincho logró maniobrar y retomar las riendas de la colectividad azul.

Trujillo, cuyo poder político y económico se forjó cuando gobernó en Itagüí, su tierra, ya había entrado en trance de rebeldía en otras ocasiones. Por ejemplo, cuando el expresidente Andrés Pastrana anunció que se marginaría del conservatismo para recuperar la personería jurídica de su movimiento Nueva Fuerza Democrática, le gritó: “El partido ya no le pertenece a ningún Pastrana".

Que tanto le conviene a Pipe Córdoba la cercanía con Trujillo

De acuerdo con personas bien enteradas del tema, el posible apoyo de Trujillo a Pipe Córdoba le sumaría en algunos aspectos, pero lo expondría también a grandes riesgos.

Lo acercaría, por ejemplo, a la maquinaria oficial dado el ascendiente que Trujillo ha demostrado tener en la Casa de Nariño, desde los tiempos en los que llevó a su abogado y gran amigo Guillermo Reyes González al cargo de primer ministro de Transporte de la administración Petro y al de actual embajador de Colombia en Suecia.

Le restaría en el sentido de que Trujillo es un hombre muy cuestionado en todos los sectores políticos y ha sido mencionado incluso como uno de los políticos comprometidos en los negocios non santos de Daniel Quintero cuando fue alcalde de Medellín.

En las bases de datos accesibles figuran 21 procesos en la Fiscalía, abiertos antes de ser aforado, y siete ante la Corte Suprema de Justicia, alto tribunal ante el cual afronta su primera y real prueba de fuego. La Sala de Instrucción tiene todo listo para enfrentarlo en un careo -no declarado así, pero real- con quien compartió en sus tiempos de estudiantes en la Universidad Latinoamericana de Antioquia Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres.

Hoy con Córdoba en el abanico presidencial, con el apoyo azul, no se descarta la posibilidad de un sisma en el partido donde la aspiración de Efraín Cepeda a ser candidato único parecía un hecho y solo contaba con una débil rival la representante por Caldas, Juana Carolina Londoño.

De imponerse Pipe Cordoba en la puja por la candidatura conservadora, el antioqueño Carlos Hernán Trujillo habría coronado frente a su archi rival Efraín Cepeda y cerraría su paso por el Congreso ya que ha anunciado que no repite en el 2026 y que regresa aspirar a la alcaldía de Itagüí, su pueblo, donde tiene su fortín electoral que estaría en riesgo de perder. O hasta donde es un movida astuta para salir de los reflectores mediáticos nacionales y de la lupa de la Corte Suprema de justicia que lo tiene defendiéndose de su posible vinculación con el mayor escándalo de corrupción del gobierno Petro.

Puede también interesarle: Los 5 políticos guajiros que tiemblan por el ventilador de Olmedo López en la Corte Suprema

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.