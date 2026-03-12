- Piden medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por deficiencias en la salud en Colombia

Ante el silencio estatal y la falta de medicamentos para cáncer y leucemia, pacientes radican medidas cautelares ante la CIDH para proteger su derecho a la vida

La Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma (Funcolombiana), la Asociación de Enfermos Hepáticos y Renales (ACEHR) y el abogado internacionalista Juan Carlos Bernal radicaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medidas cautelares urgentes para proteger la vida de pacientes con enfermedades graves en Colombia.

La acción busca la intervención inmediata del organismo internacional ante el grave deterioro en la atención médica, la escasez de medicamentos esenciales y la interrupción de tratamientos de alto costo, situaciones que ponen en riesgo inminente la integridad de miles de ciudadanos.

Denuncias de los pacientes

Durante la conferencia de prensa se presentaron 15 nuevos casos documentados de pacientes con cáncer, leucemia y diabetes, entre otras patologías, que enfrentan barreras administrativas y falta de fármacos. Uno de los testimonios más críticos fue el de Yeison Pinzón, paciente de la Nueva EPS, quien denunció que no recibe oportunamente su inmunoterapia mensual, vital para su lucha contra la leucemia.

“Los pacientes no pueden seguir en una espera inhumana que no se compadece con su condición de salud”, afirmó Yolima Méndez, directora de Funcolombiana. Méndez criticó que el Gobierno se centre en transformar el sistema mientras la atención actual colapsa. Por su parte, la hermana Sor María Inés Delgado recordó con dolor casos como los de los fallecidos Kevin y Cecilia, víctimas de las demoras en el acceso a servicios básicos.

Acción ante instancias internacionales

El abogado Juan Carlos Bernal explicó que esta solicitud se suma a otros casos que la CIDH ya tiene bajo estudio desde el pasado 15 de diciembre. Bernal señaló una preocupante exclusión por parte del Gobierno Nacional: "A pesar de que miembros de la CIDH visitaron recientemente el país y se reunieron en la Cancillería, organizaciones que representamos a los pacientes afectados no fuimos invitadas a dichos encuentros".

La medida cautelar solicita a la CIDH exigir al Estado colombiano:

Garantizar la entrega inmediata de medicamentos especializados.

de medicamentos especializados. Asegurar la asignación oportuna de citas y procedimientos médicos.

de citas y procedimientos médicos. Realizar una visita a Colombia y promover un diálogo con todas las organizaciones de Pacientes Colombia y las que trabajan a favor de las víctimas.

Crisis estructural

Los voceros advirtieron que Colombia enfrenta una crisis sin precedentes marcada por la congestión estructural en urgencias y la insolvencia financiera del sector. Ante la aparente incapacidad del Estado para resolver estas fallas, las organizaciones han decidido acudir a la justicia internacional como último recurso para evitar más muertes evitables.

Este acto busca alertar a la comunidad internacional y a la opinión pública sobre la necesidad de acciones urgentes que garanticen que la salud en Colombia vuelva a ser un derecho fundamental y no una sentencia de incertidumbre.

