¿Petro se tiró la izquierda?

Algunos piensan que Petro no es el mejor líder para representar a la izquierda en la presidencia. Apuntan a que Robledo hubiera sido una mejor opción

abril 19, 2022

Para ser claros: me siento de derecha. Y no queremos ser tan poco pensantes como para pensar que la derecha es de paras y la izquierda de guerilleros. Ese es un pensamiento que políticos mezquinos nos han querido meter y, desafortunadamente, lo han logrado.

Me siento de derecha porque creo que las libertades individuales deben estan enmarcadas en un colectivo. Soy de derecha porque creo que las instituciones son eje primario de la sociedad, tanto como el individuo. Soy de derecha porque creo que las fuerzas militares, con aciertos y desaciertos, son los únicos que deben tener el derecho de tener armas sin negociación alguna.

Pero esta nota no es de derecha. Es una nota a las personas que les gusta la izquierda.

Y es que lo que hemos visto con los fajos de billetes, el pacto de la picota, Roy Barreras y tantos desaciertos del señor Petro, la señora Francia recibiendo subsidios y, al mismo tiempo, gastanto 800 millones en campaña, etcétera, que solo me queda una conclusión, y es que mientras él esté buscando la presidencia, Colombia no solo no tendrá paz, sino que, adicionalmente, difícilmente tendrá un presidente de izquierda.

Porque sencillamente el señor Petro no es de izquierda ni de derecha. Es una zona gris de lo legal e ilegal. Lástima por el señor Robledo. No estoy de acuerdo en el 60 % de las cosas que piensa, pero es evidente que son puntos de vista con pensamiento, estudio, honradez y sobre todo, convicción. Él sí hubiese logrado ser un presidente de izquierda de verdad.

Lástima Robledo. Si la gente que gusta de Petro estuviera con Robledo, la izquierda ganaría la presidencia. Ahora tenemos en carrera una persona de "izquierda" que siempre tendrá problemas de legitimidad, honradez y cordura. Lástima Robledo; es que inclusive sin querer ser de izquierda uno tiende a estar de acuerdo con muchas posiciones.

Y a los amigos de Petro, ojo, miren a Chile por dónde va en este momento. No hay que ver a Venezuela solamente, Chile ya empezó a ver lo que es tener en presidencia una persona con ánimos de faraón.

Y sí, supongo que alguien quisiera responder con la palabra "Uribe", pero ese no es el tema, sería bueno enfocarnos en el país que queremos estos 20 o 30 años que vienen.