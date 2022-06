Petro ¿para cuándo la foto con Uribe?

.Publicidad.

Muchos de los que estaban reunidos anoche en el Movistar, después de las cinco de la tarde, se preguntaban y ahora que ganamos ¿Qué carajos vamos a hacer? Acostumbrados a estar en la oposición Petro y sus huestes necesitan desde ya mentalizarse que son el oficialismo y que –no hay karma que no se cumpla- recibirán todo el palo que él alguna vez le dio a los Duque de turno. Lo primero que debe hacer este gobierno que arrancó ya, desde la noche del 19 de junio, es sanar todas las heridas. No le basta con las mayorías que tiene en el Congreso, Petro debe desde ya, si no quieren que le torpedeen sus ambiciosos y necesarios programas sociales, establecer puentes con Alvaro Uribe.

Refugiado en su casa finca en Rionegro el expresidente guardó cautela en estas últimas semanas previas a la segunda vuelta. Lo rompió minutos después de que se hiciera oficial que Gustavo Petro Urrego era el primer exguerrillero en ser presidente de este país. Lejos de incitar el odio su escueto mensaje afirmaba que había que acatar la democracia. Esta es una oportunidad para que el líder del Pacto Histórico le enseñe a millones de sus seguidores que el camino para hacer un gran gobierno no es el del revanchismo ni la venganza.

-Publicidad.-

El hermano de Petro estuvo en La Picota hablando con delincuentes como el Gordo García, senador envuelto en la masacre de Macayepo donde fueron asesinadas 14 personas o con el ex alcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo, quien asesinó, aliado con el Bloque Fronteras de las AUC, al asesor jurídico de la Alcaldía, prometiéndoles perdón social. Es la manera con la que Petro pretende convertir, según sus palabras, a Colombia en una Potencia Mundial de la Vida y acabar con este espiral de violencia, con este loop que taladra el alma y que hace que a cada Mayimbú caído surja inmediatamente un marihuano. Entonces, si le va a extender la mano a estos asesinos, ¿Qué le cuesta tendérsela a Uribe?

Petro no puede desconocer que la segunda fuerza política de este país no es Rodolfo Hernández, el outsider que llegó a la segunda vuelta y que pretendió llegar a la presidencia rehuyéndole a dos elementos fundamentales de la democracia, el contacto con las masas y los debates, algo en lo que Uribe es tan sagaz como Laureano Gómez o Gaitán. Buena parte de esos casi 11 millones de votos que sacó el ingeniero es un voto uribista que detesta a Petro y que hará todo lo posible para desestabilizar su gobierno, empresarios que, segado por el rencor, intentarán apostarle al desabastecimiento en supermercados, a cerrar los grifos de la gasolina, a llevar al país al caos para echarle toda el agua sucia al presidente de izquierda. Con Uribe en el gran acuerdo nacional que planea hacer Petro se blindaría y así, sin luchar en tantos frentes, podría llevar a buen puerto sus políticas con inclusión que necesita este país para que no explote en mil pedazos.

Publicidad.

Así que una foto en Rionegro con Uribe no sólo apagaría los ánimos virulentos de los uribistas sino que los que votaron Petro podrán tener la certeza de que la verdadera paz ya está por venir. No entender que sin Uribe no hay país, no entender que no es tiempo de revanchas, no entender que tiene en sus manos cerrar las heridas, es desperdiciar un momento histórico irrepetible. Petro, el cambio es con Uribe.