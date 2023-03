.Publicidad.

La vida de Carlos Alonso Lucio bien podría explicar la historia de este país. Ha estado en todos los frentes. En su juventud, a los veinte años, movido por las ganas de cambiar el orden establecido, se fue al monte a militar en el M-19. Participó en el proceso de paz con Virgilio Barco, fue candidato a la alcaldía de Bogotá, senador, representante a la cámara y estuvo en la negociación de paz del gobierno Uribe con las AUC. Se sentó con Juan Manuel Ospina y desmenuzó los hechos que lo llevan a ser pesimista con uno de los proyectos bandera de este gobierno.

Juan Manuel Ospina: Carlos Alonso se fue para el monte con el M-19, eso lo ha mantenido conectado con las realidades del país. Conoce la guerra por dentro, desde todos los lados. ¿Le estás viendo alguna posibilidad de paz total o esto se nos puede volver un encierro costeño?

Carlos Alonso Lucio: Soy pesimista con el planteamiento del gobierno de la paz total, porque pusieron al frente de la tarea a personas que no saben de eso como el Comisionado Danilo Rueda- El país se enteró de su existencia por las visitas a la Picota con Juan Fernando Petro.

Uno observa que no tiene los conocimientos básicos de manejar un proceso de paz en un país en donde ha habido muchas personas capacitadas para dialogar con grupos armados, estamos llenos de gente con experiencia en diálogos. En las tareas importantes además de las razones y los argumentos tienes que tener a los que saben. Puedes tener la mejor tarea, pero si no tienes experiencia estás jodido. Y Rueda no tiene el peso específico para sacar adelante un proceso tan complejo como el proceso de paz

JMO: Además se encierran, no consultan

CAO: Fíjate síntomas como este. Este comisionado se sienta en su pupitre de la Consejería y lo primero que hace es sacar a 60 personas que traían la experiencia, la memoria institucional de esa consejería que empezó con Carlos Ossa, habían décadas de memoria.

La primera comisión de paz la crea Turbay con Carlos Lleras, después vienen una experiencia de diálogos con Betancur, y después viene la experiencia de Barco, hay estructura. Sacan la memoria institucional y al mismo tiempo abren la mayor cantidad de mesas de negociación que algún comisionado ha tenido. Dice uno, ¿con qué equipo está manejando la filigrana con organizaciones tan divididas en su interior? Un tipo solo para manejar el número de tablero de ajedrez que ha manejado cualquier comisionado. Hay una irresponsabilidad preocupante.

No discutamos la búsqueda de la paz que no se puede dividir entre los que supuestamente no quieren la paz y los que la quieren- El tema es cómo se hace. Que no vaya a resultar peor el remedio que la enfermedad. Errores estratégicos que demuestran que comenzando todo está mal, es que el comisionado no tiene ni idea de la responsabilidad que asume.

Se meten en unas nubes y no aterrizan. En la experiencia de la paz nuestra con el M-19 no estaba Petro; si tuviera una idea de los procesos de paz no comienza a enviar a su hermano a iniciar los primeros contactos en una cárcel mientras es candidato, contaminó de sospecha el proceso.

Me parece una inexperiencia absoluta empezar el proceso desde una cárcel con su hermano es que ese primer mal paso contaminó la credibilidad para convencer a la sociedad. Ese es un tema fundamental. Ahí se resbaló en algo que se llama el capítulo de legitimidad del gobierno para sentarse a negociar con las contrapartes tan complicadas como son los carteles de la droga.

JMO: Es que alejó hasta a Álvaro Leyva de la mesa de negociación

CAO: Es que a él no le gusta que gente que sepa más que él se meta en su camino. Fíjate que el que primero salió a hablar de los diálogos en el ELN fue Antonio García que dijo que no estaba de acuerdo que no lo metieran en el mismo talego con los narcos, este es un tercer error que fue haber metido bajo la misma sombrilla con esos delincuentes. Violaba la discusión clásica del delito político al delito común.

Bautizaron como Paz Total y tuvieron que abrir un camino a la negociación política y otra al sometimiento a la justicia. Ya quedó mezclado eso todo revuelto y no veo cómo puede el gobierno con el mismo rótulo de la paz total las negociaciones. Para que las negociaciones con el ELN terminen canibalizando las negociaciones con los mafiosos o viceversa. Son negociaciones incompatibles. Metodológicamente es imposible adelantar estas negociaciones.

JMO: En la lógica política que ha desarrollado Petro le ha dado enorme importancia a decir que todo depende de los territorios, de las comunidades donde se desarrolla. Hay una política agraria, una búsqueda de territorializar la política pública y uno siente, una idea de que la paz se puede territorializar. Es difícil decir que cada una de estas temáticas de violencia obedecen a causas diferentes. No sé hasta dónde eso de terrotiarizar no se quede en discurso. Con el narcotráfico esto es muy difícil.

CAO: Fíjate una cosa, el tema de fondo no es la regionalización porque pienso que la realidad lo impone, hay unas dinámicas que hay que respetar. El problema es que todo se hace a la guachapanda. Cuando observa lo que terminó siendo una cantaleta, de que los diálogos para el plan de desarrollo terminan convirtiéndolo en algo sin contenido ni sustancia, no le digan la mentira al país, en donde en una reunión se escucharon veinte discursos en clave de arenga, que se trabajó en serio.

Fue sólo un enfoque populista para tomar una foto, no estuvo planificado eso, no hubo expertos ni mesas técnicas para recoger las propuestas, lo mismo pasó con la mesa campesina, era pura arenga política sin planeación que formularan caminos para las transformaciones. ¿Dónde están los técnicos? Manoseas la herramienta y terminas dejando a la gente sin camino y al gobierno sin credibilidad, la paz total está tan manoseada que nadie quiere mirar esa cosa.

JMO: Es una bonita idea que es difícil que llegue

CAO: Revisa lo que dice Eduardo Pizarro, de Reyes Posada, de Humberto de la Calle, de la gente que tiene experiencia, los que saben dicen que por ahí no es. Nadie serio se está metiendo en eso de la Paz Total. Todos estuvieron dispuestos a ayudar, pero el consejero de paz no sabe de eso, es una cosa resentida y paranoica que manejan unos complejos muy difíciles de superar. No basta la buena idea, si tú al frente de las misiones no pones a gente que sepa termina uno frustrado.

Escuche la conversación completa:

