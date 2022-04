Petro no convenció a César Gaviria: hoy el partido Liberal decide candidato

.Publicidad.

Aunque intentó acercarse a César Gaviria de todas las maneras posibles para conseguir los dos millones de votos del partido Liberal, Gustavo Petro no convenció al líder natural de la colectividad. Esta mañana, a las 9:00 am inició el encuentro liberal que congregó a 46 congresistas, 32 representantes y 14 senadores, en el Hotel Sheraton al norte de Bogotá, para decidir a que candidato presidencial apoyarán el 29 de mayo. Todo indica que el péndulo se mueve a favor de Federico 'Fico' Gutiérrez. Durante el desayuno, César Gaviria entregó al bloque parlamentario un documento de las bases programáticas para escoger al candidato en el que habla sobre el sistema de salud, pensiones, vivienda, renta básica y propone no acabar con el Esmad.

Este documento evidencia que César Gaviria difiere de las propuestas de Gustavo Petro. A esto se suma que los 14 senadores del partido Liberal se han reunido con Fico Gutiérrez. Ante la decisión de esta tarde, los congresistas no estarían obligados a apoyar el candidato que se elija.

