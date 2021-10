Petro llenó la Plaza de Lourdes a punta de jóvenes

.Publicidad.

Gustavo Petro convocó a sus seguidores a la Plaza de Lourdes el sábado 2 de octubre a las 2:00 p.m. Era la primera vez que reunía a los simpatizantes del Pacto Histórico en Bogotá, ya lo había hecho en otras plazas de la región del Caribe. A inicios de septiembre en la catedral María la Reina, en Barranquilla, los jóvenes hicieron "las cuatro de P" de Petro que un dron fotografió. Una semana después, llenó la plaza de Valledupar. La juventud ha sido el protagonista principal en la estrategia de Petro de llenar plazas públicas en todo el país. Así se vivió en Bogotá.

Petro inició su discurso a las 4:30 de la tarde. Antes de su llegada, diferentes bandas de música urbana que contrató amenizaron el evento que estuvo repleto de jóvenes entre los 18 a 25 años que hicieron de la Plaza de Lourdes una fiesta en la que los 22 grados no fueron impedimento para continuar la celebración. De no ser por las pancartas del Pacto Histórico que adornaron la plaza, el evento se hubiera confundido con un festival del rock al parque.

El senador Roy Barreras fue el primer en subir a la tarima mientras Petro se encontraba en el backstage en compañía de su primera esposa, Mary Luz Herrán, mamá Andrés y Andrea, primeros hijos de Petro. Ambos mantienen una buena relación, Herrán lo ha apoyado debido "a su coherencia política". Roy Barrera dedicó sus palabras a los jóvenes, los responsabilizó de rescatar el pacto y la paz mientras llamaba a Petro: "Lord Petrosky aquí lo esperan, aquí lo espero, los jóvenes de Colombia lo están esperando". Minutos después, Petro subió a la tarima y la plaza estalló.

Petro repudió a quienes llamaron vándalos a los jóvenes en el marco del Paro Nacional y preguntó "¿cuál es la diferencia entre un vándalo y Abudinear?: 70 mil millones de pesos" el público lo apoyó. A su lado están María José Pizarro, David Racero y Roy Barreras a quienes invoca en su discurso. Al estilo de Karen Abudinen cuando en entrevista con el periodista Juan Diego Alvira para Noticias Caracol, juró que si no llevaba internet a los niños de Colombia, tenían que llevarla directo al cementerio, Petro le hizo una promesa a los jóvenes en la Plaza de Lourdes: si no sirve para cambiar el país no volverá a pisar una plaza pública.

Petro no se fue de la Plaza de Lourdes sin despacharse contra su contrincante, el precandidato presidencial, Alejandro Gaviria. "Ya vendrá el momento en el que hable de Gaviria", advirtió Petro antes de criticar a Gaviria durante una media hora. A diferencia de Barranquilla, Petro llenó la Plaza de Lourdes de jóvenes que hicieron del evento, una fiesta que no tenía tinte político de no ser de las banderas del Pacto Histórico que adornaron el escenario.

