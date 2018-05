¿Petro, Fajardo o De la Calle? Esa es la cuestión

Faltan tan solo un par de días para la primera vuelta presidencial en Colombia y las cartas de los candidatos ya están sobre la mesa. Todos y cada uno de ellos tuvieron tiempo para entrevistas, debates, manifestaciones y charlas, ya conocemos sus propuestas y sabemos la posición que tienen sobre diversos temas. En este punto, solo depende de cada uno de los ciudadanos darle el voto a quien considere el mejor candidato de acuerdo con su cosmovisión del mundo y del país, ojalá que con argumentos y sin miedos.

En mi caso, nunca le daría el voto al señor Germán Vargas Lleras, me parece que representa el lado más oscuro de la política, el máximo exponente del “fin justifica los medios”, siendo avalado por varios políticos cuestionados y condenados por parapolítica, corrupción e incluso por asesinato1. Es nieto de un expresidente y prácticamente nació para ser su heredero político2; no sabe lo que es vivir como una persona de a pie y nunca entendería los problemas que aquejan a la sociedad. Es un político clientelista y adicto al poder que hará todo lo que sea necesario para llegar a los cargos que quiere.

Recordemos también que es el candidato con mayor apoyo de toda la maquinaria política3, lo que se significa que de llegar a la presidencia se tiene que encargar durante todo su mandato de pagarle a los partidos y a los políticos todos los favores que ha recibido, y tal vez si le queda algo de tiempo haría algo por aquel pueblo al que le gusta coger a coscorrones4. Para terminar, es una persona sin ideología y sin propuestas propias que se la pasa moviéndose al sector donde vea que están los votos5; no me sorprende que senadores como Armando Benedetti o Roy Barreras hayan decidido darle su apoyo, puesto que tienen en común ser unos acomodados que se vender al mejor postor, todos unos camaleones de la politica6.

En el mismo escenario, jamás votaría por “el que diga Uribe” de turno; este año ese puesto es ocupado por Iván Duque, un sujeto que nunca ha ejercido un cargo ejecutivo7, y que hasta hace solo cinco meses marcaba un mísero 1% en intención de voto8, pero que, gracias al poder de usar el miedo como arma política, (heredado por su mentor), y gracias a los millones de votos que le otorgan los uribistas a fe ciega, llega hoy a liderar las encuestas de los medios masivos en Colombia9. Ver de nuevo a un “Uribito” llegar a la presidencia para hacer lo que le diga su jefe y así atornillarse en el poder por más tiempo es lo que más daño le hace a nuestra democracia y me resulta los más parecido a una dictadura como la que tiene hoy nuestro vecino Venezuela, dictadura que tanto critican10.

No solo me parece terrible el hecho de que sea hijastro político de Álvaro Uribe, que ya de por sí hay que ser muy mala persona para intentar justificarle todos los horrores humanitarios que hizo durante sus ocho años de gobierno11, sino que, además, él por sí mismo ya representa un problema serio para el país. No me cabe en la cabeza que alguien de clase media-baja pueda votar por un sujeto que propone bajarle los impuestos y darles más dinero a los líderes económicos del país, y solo si sobran algunas migajas dejárselas al pueblo para que miren a ver cómo hacen12; y ni hablar de su idea de regresar a la “seguridad democrática” en donde todos se dan bala con todos sin importar las vidas que hay de por medio13. Un verdadero desastre.

Pero entonces, ¿qué hacemos?, ¿acaso no hay esperanza para este país?, ¿acaso todos los políticos son ladrones y corruptos? Por suerte creo que no. En estas elecciones no solo veo a un candidato que vale la pena, sino que de hecho veo a tres, que, bajo mi opinión, en caso de que llegasen a la casa de Nariño representarían una gran mejoría para el país que tenemos hoy. Por supuesto que tengo preferencias, y entre estos tres candidatos veo a unos mejores que otros, pero al exponer mis argumentos y mi opinión sobre cada uno de ellos estaría contaminando la razón de ser de esta publicación, que es hacerle ver al lector que aún nos queda esperanza, que por más miedo que nos infunden día tras día, aún existen políticos que valen la pena y que pueden construir un país más equitativo y democrático.

Esos tres candidatos son claramente Sergio Fajardo, Gustavo Petro y Humberto de la Calle; personajes que, aunque han tenido sus roces entre ellos, y que, aunque tienen ideas divergentes y proponen cosas que al otro pueda que no le gusten, tienen muchas más similitudes que diferencias. Solo hay que situarnos por ejemplo en el pasado primero de mayo cuando lograron compartir tarima en la plaza de Bolívar frente a una multitud de personas que pedían un cambio a gritos14. Algo realmente histórico y esperanzador.

Los tres proponen pasar de una economía extractivista a una en donde imperen las energías limpias, proponen situar a la educación como eje central de la sociedad, darles voz y voto a los ciudadanos con sus consultas mineras y territoriales, luchar firmemente contra la corrupción en todos sus aspectos, buscar y mantener una era de paz con el fin de otorgarles seguridad y tranquilidad a las comunidades, prohibir los espectáculos que incentivan el maltrato animal, dejarles decidir a las personas sobre su vida y su integridad, otorgarles los mismos derechos a todos los individuos del país sin distinguir entre su religión, orientación sexual o cualquier característica para crear así una sociedad más igualitaria y menos discriminatoria, entre muchas otras cosas15.

El año pasado fui partidario de lo que llamábamos en aquel entonces la Gran Coalición para intentar unir y cobijar a todos los candidatos democráticos de aquella temporada. Recuerdo también que bajo la premisa de “o nos unimos, o nos hundimos” 16, intentamos hacer que Claudia López, Carlos Caicedo, Clara López, Sergio Fajardo, Gustavo Petro, Jorge Enrique Robledo y Humberto de la Calle llegasen a un acuerdo programático para tener a un solo candidato representante de las fuerzas alternativas del cambio que pudiese hacerles frente a los otros candidatos continuistas y retrógrados17. Nuestros esfuerzos no se consolidaron y terminamos hoy con tres microcoaliciones entre esta lista de candidatos18.

Sin embargo, esto ya no importa, mi invitación es a que le demos la oportunidad a uno de estos candidatos para que nos demuestre qué puede llegar a hacer un presidente diferente a aquellos que nos han gobernado 200 años19, a que dejemos de temerle a lo desconocido y no votemos bajo el refrán “es mejor malo conocido que bueno por conocer”. Tenemos una oportunidad única en la historia, dejemos de jugar en el terreno del miedo que nos inculcaron los gobiernos pasados y no dejemos que nos intimiden con sus falsas declaraciones, comencemos a pensar en el futuro del país.

Y finalmente, si tu candidato preferido no pasa a la segunda vuelta, no dudes en darle el voto a cualquiera de los otros dos que lo logre, pues todos buscamos lo mismo, en vez de vernos como rivales veámonos como aliados en busca de una mejor Colombia20.

