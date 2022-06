Petro es Petro, ¿pero Hernández es Becassino?

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

Comparto el editorial de El Espectador que pide decencia en esta última semana de las elecciones presidenciales. No más estrategias que generen odio, por favor; un mensaje para las dos campañas. A partir de esa premisa es necesario plantear preguntas para que la decisión que tome cada colombiano sea la más informada posible. Y con este objetivo surge una duda importante ya mencionada por varios columnistas y personas que opinan en redes.

Sí, Petro es Petro, con todos sus defectos si se quiere empezar por estos, pero también con sus muchas cualidades que lo tienen hoy compitiendo con el ingeniero Hernandez por la Primera Magistratura del país. De hecho, en la última encuesta de YanHaas con 10 puntos por encima en favorabilidad. Es verdad que algunas de sus propuestas deben ser criticadas con el ánimo de moderarlas, como le tocará hacer si llega a la presidencia. Pero lo más importante, y ya reconocido por muchos, Petro ha afirmado contundentemente que respetará las instituciones empezando por la Constitución del 91, y especialmente, la separación de poderes clave en una democracia. No debe olvidarse que, entre muchas otras, esas son inmensas fallas del gobierno Duque. No en vano sus ejecutorias tienen tan alto rechazo entre los colombianos.

Lo que está en duda es si en realidad Hernández es Hernández o Becassino, ese muy visible e innegable asesor con vasta experiencia en campañas políticas; un estratega que conoce muy bien cómo interpretar al pueblo, pero sobre todo, cómo convencerlo. Es tanto su protagonismo en la campaña de Hernández que le marca la agenda más allá de lo que debe ser un asesor de este tipo. Sin negar que ha tenido aciertos que lograron que Hernández hoy compite cabeza a cabeza con Petro, lo que muchos quisiéramos aclarar es hasta donde la ideas que suman colombianos son del candidato o de Becassino. La incertidumbre surge porque es evidente que el candidato se le descarrila de la ruta con salidas de tono, agresividad y un lenguajes soez que utiliza cuando las cosas se le salen de las manos, y cuando no, también.

Una pregunta que difícilmente podrá responderse por la negativa del ingeniero a discutir sus propuestas en debates con Petro. El papel lo aguanta todo y por ello es importante oír a los candidatos defendiendo que lo que proponen, sí es su visión de país y no una estrategia de campaña para el momento. Aquí juega el contenido, pero también la forma.

Es decir, los colombianos sabemos que Petro es Petro, con todo lo que esto significa, pero permanece la duda de si Hernández es en realidad Becassino. Un estratega político no es un estadista, y por ello, no puede manejar un país, para no mencionar que de hacerlo a través del candidato, ahora presidente, no tiene ningún costo político. Esa es una razón más para insistir en los debates y escuchar simultáneamente a Petro y a Hernández sin la intervención de sus asesores. No debatir siembra la gran duda de si estamos frente a la posibilidad de tener un presidente en la sombra. Piénsenlo.

