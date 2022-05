"Petro enreda lo que sea...": Fajardo sacó de casillas a Gustavo Petro

Le dijo en pocas palabras que sus propuestas no eran realizables y le demostró por qué. Esto fue parte de lo que pasó en el debate de Noticias Caracol

"Ahora me toca defenderme...", así quedó Petro después de que Sergio Fajardo le demostrara con cifras y en dos minutos por qué varias de sus propuestas no eran ni siquiera realizables en el papel. Simplemente no alcanza la plata. "Falso Fajardo", lo llamó en algún momento el candidato de izquierda, según lo que dijo el propio Sergio Fajardo, quien salió a desmentir al candidato del Pacto Histórico en el debate de Noticias Caracol el pasado 27 de mayo.

"De nuevo, por que tiene una gran capacidad -está evidente, enreda lo que sea, con una elocuencia muy grande...", afirmó Fajardo sobre el candidato Petro.

