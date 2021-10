Petro, el comprador de tierras de su archienemigo

Por: Jamal Said |

octubre 15, 2021

En una reciente plenaria del Senado virtual, ese invento en donde una de las dos cámaras del Congreso sigue robando y perdiendo el tiempo, el senador Gustavo Petro manifestó que si llega a la presidencia no dudaría en comprar todas las tierras que posee Álvaro Uribe Vélez. Según el líder del Pacto Histórico, un grupo de lagartos que siempre ha mamado de la teta pública, este exmandatario es el mayor terrateniente que tiene Colombia, impidiendo con su proceder que se desarrolle un agro sostenible y productivo. Como era de esperarse, sus palabras causaron mucho revuelo, puesto que dentro de su programa político está la idea de atentar contra la propiedad privada; claro está, a expensas de un pensamiento comunista que se disfraza de falsa democracia.

De verdad, amigo lector, que el que no ha generado riqueza por cuenta propia sabe decir a menudo muchas barbaridades. Es inadmisible, si se analiza lo que hay detrás de la propuesta de Petro, que se permita que el país sea gobernado por un hombre que tiene en sus entrañas el germen de la expropiación. No se puede esperar nada más de alguien que no sabe qué es hacer empresa y promover empleo, siendo un desmovilizado que desde hace dos décadas vive a costa del Estado. Sin embargo, aprovecha cuanta ocasión para cuestionarlo, abalanzándose lanza en ristre contra el que se ha esforzado por conseguir algo en la vida. Con ideas semejantes a las de Hugo Chávez engatusó a sus conciudadanos hasta el punto de convertirlos en los parias del todo el continente.

Por eso es importante que el electorado no se deje engañar, si es que se ha dejado seducir por un lobo con piel de oveja; que reconozca cuanto antes las bondades del sistema que lo cobija, y que pese a las dificultades no lo tiene sin las posibilidades del progreso. El día que este modelo económico desaparezca, le va tocar irse del país a vivir lo mismo que viven muchos venezolanos por dejar destruir su boyante economía. Su decisión en las urnas debe reconocer la comida, el trabajo, la libertad y sus anhelos. Debe saber que no hay sociedad comunista en donde no se sufra, o en donde la gente no sienta que está presa por una dictadura que le imposibilita elegir y salir adelante. Se implanta en el país un gobierno de esa índole, y se destruyen los cimientos de una democracia que mal que bien nos ha tenido a flote.

Hago un llamado a todos los empresarios, hombres y mujeres que han sabido crecer con el sudor de su frente para que se lancen al ruedo político sin miedo, porque su ejemplo es de vital ayuda para contrarrestar el populismo que nos agobia, ese que tiene a Bogotá, Medellín y Cali irreconocibles. Solamente con su mentalidad empresarial se pueden sacar adelante ciudades que están devastadas por la delincuencia y los malos gobiernos. Si ahora mismo no participan cívicamente, cuando menos piensen van a perder todo lo que han conseguido en la vida, viendo indolentemente cómo se instaura el régimen de la expropiación y la pobreza absoluta. Por todo lo anterior, me atrevo a decir que Petro es la ruina de la nación.

