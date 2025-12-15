Petro condecora a dos jóvenes mujeres que intentaron llevar ayuda a Gaza

Petro condecoró a Manuela Bedoya y Luna Barreto por integrar la flotilla Global Sumud hacia Gaza, resaltando su labor humanitaria y defensa de derechos humanos

Por: Javier Oliver Cuellar |

diciembre 15, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

El presidente Gustavo Petro otorgó la Orden de Boyacá en grado de Caballero a Manuela Bedoya y Luna Barreto, en reconocimiento a su participación en la flotilla Global Sumud, que buscaba llevar ayuda humanitaria a Gaza. El Gobierno destacó este gesto como un tributo a su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la dignidad de las comunidades afectadas por la crisis en Medio Oriente.

Durante el acto, Petro recordó que las dos jóvenes enfrentaron “riesgos del mar y de la misión”, subrayando que “no eran dirigentes, sino personas movidas por la convicción de ayudar”. La flotilla fue interceptada en el Mediterráneo, episodio que generó preocupación internacional.

Según la información oficial, la condecoración reafirma el respaldo institucional a quienes participan en iniciativas humanitarias más allá de las fronteras. Organizaciones vinculadas a la misión señalaron que la labor de Bedoya y Barreto se desarrolló bajo principios de acción pacífica y defensa del derecho humanitario.

La distinción llega en medio de un contexto global complejo, donde las iniciativas civiles buscan abrir caminos de cooperación y alivio para poblaciones en crisis. El reconocimiento, según el Gobierno, invita a valorar el papel de quienes actúan desde la solidaridad.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.