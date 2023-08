Petro con su Twitter: un juguete peligroso

Por: Rodrigo Beltrán |

agosto 22, 2023

En la ejecución de estrategias de comunicación, existe una regla de oro para el buen e inteligente uso de las redes sociales propias en el día a día, fundamentalmente a líderes de todos los sectores, reza así: “Nunca se debe subir un mensaje al Twitter en medio del calor de una polémica, discusión que implique que son las pasiones y no la razón las que actúan para construir el mensaje”.

Lo anterior parece que no aplica para el presidente Petro, creemos que es él en plena hoguera de la discusión pública el que responde y entra en la confrontación directa.

Los asesores de comunicaciones en cabeza de la Jefe de Prensa de Palacio, María Paula Fonseca Gómez, periodista de mucha experiencia y amante de la dinámica en redes sociales, al parecer poco o nada pueden hacer para controlar o exigir un protocolo en estos casos que garantice la calidad y la conveniencia del mensaje en esta oportunidad propia de un jefe de estado.

Es claro para todos que el presidente tiene derecho a defenderse, pero existen otros canales y mecanismos para hacerlo donde se guarda la prudencia, se mantenga la neutralidad propia de su figura y se avanza de manera más efectiva. Aquí todo indica que se ha escogido el camino del Show mediático de las redes sociales, los egos y demás, que hacen que Petro actúe como si estuviera todavía en campaña y no en el rol que hoy en día le corresponde. Y lo peor, se ha concentrado en esas disputas y el país no avanza; esa es la sensación, los programas y proyectos de gobierno están estancados, la inversión en todas las áreas es mínima, razón por la cual recientemente tuvo que hacer un llamado contundente a los ministros por la baja ejecución del presupuesto para que ejecuten. de las propuestas de gobierno.

El mandatario de los colombianos ha entrado en peleas mediáticas que se han intensificado en las últimas horas. El grupo Aval, Odebrecht, la Fiscalía, exfiscal Néstor Humberto Martínez y ¡ojo!, con la prensa en Colombia.

Noticias Caracol y la Revista Semana ejerciendo la libertad de prensa, han publicado investigaciones que comprometen la transparencia de la financiación de la campaña del partido de gobierno y de la Colombia Humana …y esto ha enfurecido al presidente Petro. En varios Tuits del mandatario se ha visto una retórica para algunos agresiva e intimidadora, uno de sus textos afirma: “Ya van dos noticias completamente falsas. Las cinco maletas de Semana y esta de Caracol. No pensé que llegarán a tanta bajeza. De inmediato les exijo rectificar esa información falsa. Nunca hice manifestación en Yopal, nunca se recibió aportes de nadie del Casanare. Las personas que mencionan aquí no son directivos ni de Colombia Humana ni del Pacto. La persona encargada de la campaña en Casanare se llama Sonia Bernal y no Sonia Navarro”.

Resultado: Tanto Caracol Televisión como Revista Semana se ratificaron en sus denuncias y la calidad de la información, e incluso hicieron correcciones a lo que el Pte. aseguraban en el Tuit.

También de manera casi inmediata reacciono La Flip (Fundación para la libertad de Prensa) y en uno de sus apartes de un pronunciamiento a través del Twitter afirma: “Hacemos un llamado al presidente @petrogustavo para que, así como ha asegurado que no interferirá en las investigaciones judiciales sobre la financiación de su campaña, también permita el libre flujo de información periodística.

De igual manera, que como líder de su colectividad política rechace las estrategias coordinadas de desprestigio en redes sociales contra medios y periodistas, como el impulso del hashtag #CaracolMiente, replicada por varios integrantes del Pacto Histórico.”

En esto todo está mal, la dinámica desaforada del Twitter del presidente Petro cazando peleas sólo está logrando efectos negativos e incrementando la polarización. Denotando un carácter sin control del mandatario que fácilmente se sale de los límites, un golpe de opinión riesgoso para la libertad de prensa, e incluso la seguridad de los trabajadores de la información, un ambiente de incertidumbre frente al avance de los programas de gobierno y un desgaste para el país en general.

Por último, expresa un actuar solo y todopoderoso, a veces, soberbio, sin dejarse asesorar por su grupo de comunicaciones que por lo que se indica solo estaría hoy para poner en práctica las ya identificadas famosas bodegas pagas en redes, que cada día son más inútiles, libreteadas y cantadas.

Razón tenía un colega cuando me comentó años atrás. “Trabajar en comunicaciones en palacio de Nariño es un auténtico …quemadero”. Y en este caso con el comportamiento impredecible de este jefe de Estado, la oficina de comunicaciones, pese a sus esfuerzos, seguirá de adorno en manos del tamaño del ego de un líder.