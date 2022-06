Petristas lanza en ristre contra Gloria Gaitán por apoyar a Rodolfo Hernández

Gloria Gaitán, quien se autodenomina socialista por el legado de su padre, apoya al ingerniero en su candidatura. Los insultos en su contra no se hicieron esperar

Por: Gloria Gaitán Jaramillo |

junio 04, 2022

Nunca había recibido tantos insultos como ahora. Mejor dicho, ahora es cuando recibo insultos. Antes era el marginamiento sistemático contra mí de la izquierda y de varios académicos que me catalogaban de “loca”, lo que nunca me afectó ni me hizo mella, porque para mi honra y honor, así fue como entré al club de las mujeres insumisas, como Manuelita Sáenz y tantas otras mujeres extraordinarias.

Nunca han tenido la deferencia ni me hicieron los honores que han tenido para con Piedad Córdoba. Todo lo contrario porque, entre otras cosas, la primera vez que me acusaron de ladrona del presupuesto público fue en una Comisión del Congreso de la República, a instancias de Piedad, que afirmó, sin prueba alguna, que yo me robaba el presupuesto del Centro Gaitán.

Rápidamente pude comprobar que no era cierto y salí de la Comisión con honores y aplausos por mi manejo del dinero público, de lo cual –que yo recuerde–, puede dar testimonio la entonces congresista Luz Castilla de Melo. Solo ahora vine a comprender que cada ladrón juzga por su condición.

La verdad es que pasé de la categoría de loca a la de hp, desde que se supo que no estoy con Petro que, si ganara en las próximas elecciones –lo cual es improbable– a quien tendría yo que temerle es a los petristas dogmáticos.

Si ahora agreden en esa forma despiadada y soez ¿qué podría esperarse si tuvieran el poder? Sería un régimen clásicamente estalinista, como ha sucedido en numerosas ocasiones con quienes han gobernado heréticamente a nombre de la izquierda. Porque, quien no piensa como ellos, ¡a la cárcel!

No obstante los insultos y el desdén de la izquierda conmigo, me declaro socialista porque soy gaitanista y también he tenido que pagar muy duramente mi condición de revolucionaria.

Perdón que haya hablado tanto de mí, pero lo hago a manera de introito a mi apoyo formal a la candidatura de Rodolfo Hernández. Ya me dijeron traidora, divisionista y fascista, ahora lloverán –no razones– sino insultos y calumnias, que es lo que veo que utilizan los fanáticos petristas. No todos, porque seguramente habrá muchos que son humanistas.

El domingo en la noche, cuando se supo que quien entraría a la segunda vuelta era Hernández, me acordé de las elecciones parlamentarias de 1947 cuando barrió el gaitanismo.

De inmediato salieron a rodear a mi papá los dirigentes oligarcas que hasta la víspera lo insultaban. Por eso les dije el pasado domingo a mis familiares: “Ya van a comenzar los reaccionarios –Fico y su corte– a rodear a Rodolfo como pulpos para apoderarse de él”.

Y ahora pienso que es a partir de este momento cuando el ingeniero Hernández corre peligro porque, cuando desde la Presidencia comience él a cumplir lo que viene proponiendo y no se deje manipular por el país político, pensarán hacer lo que hicieron con mi papá, Jorge Eliécer Gaitán que, cuando no pudieron cooptarlo e inició el debate contra la explotación norteamericana de nuestro petróleo, optaron por asesinarlo.

No sé si me da risa o me escandalizan los argumentos que lanzan reiteradamente los enemigos de la candidatura de Hernández. Primero, dicen que es machista, cuando se sabe que es la esposa quien prefiere quedarse en Bucaramanga. Y ahí se repite lo que pasó en el seno de mi familia cuando ya se sabía que mi papá sería el próximo presidente de Colombia.

Mi papá dijo que él no viviría en el Palacio de la Carrera, como en ese entonces se le decía a la hoy Casa de Nariño. Mi mamá se opuso a la idea diciéndole “Tú dices que no eres un hombre, sino un pueblo. Pues el pueblo debe entrar y tomarse el Palacio de la Carrera...”. Finalmente acordaron remodelar nuestra casa de siempre, la que es hoy un museo, para poder vivir y trabajar desde ahí.

Mi mamá decía que seguiría con su rutina de siempre y que no asumiría el papel de Primera Dama. Mi papá decía que no importaba que la casa fuera pequeña, porque él no pensaba despachar desde Bogotá, sino que recorrería permanentemente todo el país, como había hecho cuando fue ministro de Educación y ministro del Trabajo y Previsión Social. “Los problemas están fundamentalmente en la Provincia y es ahí donde debemos orientar la mayoría de nuestras acciones”, decía mi papá.

Mi papá era un hombre muy culto, tanto así que Alberto Lleras y Mario Laserna, después del 9 de abril, acordaron fundar la Universidad de los Andes para formar a sus hijos a la altura de la educación que había adquirido mi padre, un estudioso de toda la vida. Es por eso que Uniandes nace en 1948.

En cambio Hernández ha dicho con franqueza y con la sinceridad que lo caracteriza que fue un pésimo estudiante, y se le nota. Sabe de ingeniería, le interesa mucho la arquitectura y lo atrae el arte, pero de ciencias sociales sabe poco o nada.

En contraposición a este gigantesco defecto del ingeniero Hernández, a diferencia de Petro, sabe escuchar a los especialistas y es ahí donde sabrá escoger a quienes no tienen ambiciones personales sino amor por Colombia, como es el caso de Sergio Fajardo, que sería un gran Ministro de Educación (digo yo).

Aspiro a que, derrotada la clase política tradicional con mentalidad de monarca, donde el presidente es rey, por lo que todo depende de él, Hernández comience a caminar hacia una democracia directa con participación colectiva, donde será la ciudadanía toda, o sea el País Nacional, el que tome las riendas del destino colectivo, orientación de Estado que concuerda con los propósitos de Hernández. No podrá hacerlo de un jalón. Ha de ser un proceso paulatino con una meta clara y precisa: el papel protagónico del País Nacional.

Dice el ingeniero que no vivirá en la Casa de Nariño sino en su apartamento de la calle 90. No me gusta la idea, porque debe evitar ese trayecto diario, ya que sus objetivos de querer colocar al pueblo en el centro de los intereses presidenciales lo exponen a un atentado.

El ingeniero ha dicho que se eliminarán los 52 cocineros de Palacio y que quien tenga una cita con él tiene que ir desayunado. Eso me hace pensar en un artículo de la página web https://restaurante.guide, sobre la comida en la Casa de Nariño: “La cocina llama la atención por su tamaño, es supremamente grande, como para prepararle comida a un batallón. Pues si algo cuidan los jefes de protocolo de Cancillería es la comida que se sirve durante los eventos de Estado y los días ordinarios también. Una comida cualquiera en familia se sirve la mesa como si fueran unos reyes. No solo por la manera como se sirve o su disposición, sino por el menú. Sí, el menú es variado y preparado por un grupo de cocineros exclusivos del palacio presidencial. Cuando se realizan eventos de Estado… se da un banquete, pues tanto en los negocios como en la política todos los acuerdos se cierran alrededor de una buena comida”.

Ahora, a tomar agua en las reuniones con el presidente y a proteger los páramos, tal como ha dado la batalla Hernández en su defensa del páramo de Santurbán, que se encuentra en su página de Facebook Ing Rodolfo Hernandez Suárez bajo el título ¡No toquen el Páramo!

Podría adentrarme en otros muchos temas para contraargumentar las calumnia que están difundiendo un avasallante número de petristas que están en mis listas. Pero, de hacerlo, mi escrito se haría demasiado largo. Por eso quiero terminar con solo dos comentarios.

Primero, la masiva difusión de un video donde Hernández dice admirar a Hitler, absteniéndose sus detractores de hacer circular otro video donde el ingeniero explica que se confundió y pide excusas. Y le creo, porque como lo reconocen los mismos petristas, no es un hombre culto en el campo de las ciencias sociales.

En cambio Petro, que según me han dicho es muy culto, nunca lo hemos visto rectificar su adoración por Alfonso López Pumarejo, que se cayó de la Presidencia por corrupto y criminal que, con su reforma agraria, a la que Gaitán llamó “reforma de papel y cartulina”, enriqueció a los latifundistas y que, como partidario de Mariano Ospina Pérez participó en la planificación del genocidio al Movimiento Gaitanista, dándole inicio a la guerra que hasta hoy vivimos, siendo, además, uno de los autores intelectuales del magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán.

Por otro lado, quienes me conocen saben que soy “jesusiana” y puedo decir que no leído que critiquen a Jesús porque sacó a fuete a los mercaderes del templo, que es mucho más que una cachetada a un concejal que le decía ladrón a Hernández.

Eso le pasó a Jesús cuando sacó el látigo para enfrentar a los corruptos. ¿Por qué, entonces, los escandaliza tanto la bofetada que le dio Hernández a un mercader del Concejo de Bucaramanga? También hay que recordar que Jesús escogió a Pedro como pilar de su iglesia. Y Pedro no era propiamente un hombre calmadito.

Lean un poco sobre él y verán que, incluso, sacó la espada para cortarle una oreja a uno de los soldados que querían prender a Jesús.