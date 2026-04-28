Pese a las promesas de Trump, la llegada del Mundial tiene a los inmigrantes más asustados que emocionados

Mientras los medios promocionan el Mundial 2026, en las calles de Queens el entusiasmo se apaga por los altos costos y el temor a operativos migratorios

Texto escrito por: Elizabeth Mora-Mass





Mientras la Oficina del Alcalde de Nueva York, Telemundo y el Canal 5 de la Cadena Fox no cesan de presentar “el gran entusiasmo que existe por la Copa Mundo” en las distintas ciudades participantes del certamen, los vecinos en las calles del área metropolitana de Nueva York, piensan otra cosa:

“Yo no pienso ir a ver el mundial a los sitios donde siempre he ido. Todo está subiendo mucho y no me puedo gastar 500 o más dólares a la semana para ver los partidos que me interesan. En el hotel donde trabajo, hasta ahora, nadie está intercambiando itinerarios de trabajo para ir a ver a su selección”, asegura Gilberto Ramírez, un vecino de Queens, quien durante la celebración de otros mundiales de fútbol con antelación intercambiaba el horario de trabajo con otros compañeros para ir a ver a la selección de su país.

“Usted va a un restaurante a ver el partido de su selección y a celebrar si gana”, afirma Amparo, una colombiana famosa por vestirse de “diabla” durante el mundial. “Pero con ICE llegando a todas partes, ¿quién quiere celebrar?, expresa Javier Gonzalez, un mexicano. “No importa si tienes documentos, ICE te agarra, te pela y después te suelta”, explica.

“Es mejor quedarse en casita, azar una carnita y tomarse unos traguitos en tu sala, sin problemas”, dice Rosa Rodriguez, vecina de Corona.

“Yo no me atrevo a comprar el paquete de promoción de la alcaldía porque no veo que muchos de mis clientes vayan a venir”, opina un viejo comerciante de Northern boulevard y la calle 86 de Jackson Heights, quien exigió el anonimato “para evitar polémicas”.

Sin el interés apoteósico de otros mundiales

Vale la pena destacar que, a diferencia de otras copas mundo, jugadas en otros sitios del planeta, en las cuales reinaba el entusiasmo y las reservaciones para celebrar en algunos restaurantes y bares del área metro de Nueva York se hacían con semanas de antelación, en esta ocasión pocos parecen estar interesados en celebrar fuera de casa, a pesar de los programas especiales de mercadeo puestos en marcha por la alcaldía de Nueva York.

Recuerdo el Mundial Brasil 2014, si Luz Quintero y Hugo Cartagena no me invitan a Natives a ver el partido de Colombia contra Brasil, no hubiera entrado a ningún sitio porque todo estaba repleto.

Eso para no hablar de USA 94, donde la policía tuvo que cerrar la Roosevelt entre la 74 y la 90 debido a la celebración de los colombianos, mientras que los italianos y los alemanes cerraron los restaurantes de Kew Gardens y Queens Boulevard en el 2006.

Tiquetes a dos millones de dólares para la final

“Nosotros nos inscribimos para ir a los partidos de MetLife, pero no nos llamaron. Nos enviaron un email diciendo que podríamos comprar algunos tiquetes para la final por internet. Pero cada boleto costaba más de dos millones de dólares. Con eso me compro una casa”, afirma Oscar López, un mexicano residente en Nueva York.

Y no son exageraciones de López. Según The New York Times, "Cuatro tiquetes de la final de la Copa Mundo este verano han salido a la venta por más de dos millones de dólares cada uno”, afirmó el periódico neoyorquino.

Por otro lado no podemos olvidar que están cobrando 30.000 dólares por alquilar un estudio en la semana previa a la final de Nueva York, o 50.000 dólares por los ocho partidos, mientras que el estado de Nueva Jersey, sede del estadio ha establecido que los tiquetes en tren tienen un valor de 150 dólares por viaje de ida y regreso por cada juego.

Muchos países clasificados con problemas de visa

De igual manera hay que destacar el gran número de naciones que tienen restricciones para que sus nacionales puedan obtener visa: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Irán, Senegal, Ghana, Egipto, Haití, Panamá, Brasil, Colombia, México, Uruguay, Paraguay, Marruecos, Uzbekistan, Jordania, Croatia, Georgia, y otros, lo que le resta mucho colorido a la celebración neoyorquina, dado que aquí residen habitantes de 183 naciones, por lo que cada equipo está jugando en casa.

Aunque los medios dicen que Trump le ha prometido a la FIFA que no habrá batidas, ni detenciones durante el Mundial, pocos parecen creer en la promesa del mandatario.

Las estrellas lesionadas

Y como si todo lo anterior fuera poco, hay un buen número de futbolistas lesionados, motivo por el cual muchos se preguntan si Yamal y Merino de España, Estevao y Militao de Brasil, Cuti de Argentina, Mbappe de Francia, Guler de Turquía, y Salah de Egipto podrán venir al mundial.

Es un hecho que el éxito de los seleccionados depende del talento y la capacidad deportiva de sus jugadores y por eso la gran importancia de llegar con sus máximas estrellas en condiciones óptimas, cosa que no parece ser hasta ahora. En definitiva, la Copa Mundo 26 se acerca en medio de una incertidumbre creciente. Más allá de las situaciones políticas, el Mundial siempre ha sido un oasis de paz y regocijo. En Nueva York la fiesta del fútbol no se parece a la de otras épocas.

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