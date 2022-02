Perezoso, irrespetuoso, disociador: la andanada de Carlos Antonio Vélez contra James

.Publicidad.

James Rodríguez está arrepentido por lo que pasó en Barranquilla y, desde su plataforma en la red social Twitch, afirmó que los periodistas habrían sobrepasado todo límite al afirmar que él fue un elemento disociador dentro del equipo y también contra la afición que llena cada partido en el Metropolitano.

Desde su programa radial, Planeta fútbol, Carlos Antonio Vélez afiló los dardos contra James y se regó: "Dijo que los periodistas somos tóxicos, sí. No respondo por los demás, yo soy muy toxico contra quienes no respetan la autoridad, demasiado tóxico contra los que no entrenan, los disociadores, los que caminan en la cancha, no corren, no entrenan bien, los que no respetan, porque quien no trabaja y solo juega no respeta a sus compañeros. Soy muy tóxico". Además Vélez hizo referencia a la traición que le pegaron a Queiroz: "Dijo que no decimos la verdad, tiene razón. En mi caso es cierto, pero le prometo que lo haré en el caso Queiroz, que me prometió una entrevista y contaremos esa historia y lo que pasó en siete años de comillas felicidad y cuánta plata se llevaron".

-Publicidad.-

Así que el gran duelo entre periodista y futbolista se aplaza en un nuevo round.