"Perdí 3 meses de mi vida" Exparticipante de La Casa de los Famosos arremetió en contra del reality

Con cada día que pasa, el final de La Casa de los Famosos está más cerca. Aunque claro, con cada eliminación que hay en el reality de RCN, se levanta una nueva polémica. De hecho, recientemente lo vimos con el caso de Ornella Sierra, la última eliminada del reality. Con su salida, solo quedan 7 participantes en la competencia. Aunque, a varios de los exparticipantes del reality no les gusto para nada lo ocurrido durante esta última eliminación. De hecho, Natalia La Segura manifestó todo su descontento por medio de las redes sociales. Además, hizo algunos comentarios en contra del programa.

Esto dijo Natalia La Segura sobre La Casa de los Famosos tras la salida de Ornella

Para muchos fue una tremenda sorpresa que Ornella Sierra fuese la eliminada. De hecho, esto generó una tremenda discusión fuera del programa del Canal RCN. Muchos cuestionaron el tema de las votaciones e incluso comentaron que no era lógico, teniendo en cuenta lo ocurrido la semana anterior. Incluso, algunos exparticipantes de La Casa de los Famosos llegaron a hablar del tema. Una de las se refirió, sin pelos en la lengua, fue Natalia La Segura. Aseguró que lo que se está viendo es ilógico y que incluso, parece que ya se sabe quién será el ganador, siguiendo el patrón.

Si bien rescató que el conocer a grandes personas valió la pena, el estar allí, significó una pérdida de tiempo. Incluso llegó a decir "Nos utilizaron y a ustedes también". Sin duda alguna, la creadora de contenido estaba muy molesta con la eliminación de Ornella. Aunque no fue la única que salió a manifestar su descontento con el tema. Culotauro, también reaccionó al respecto y demostró no estar nada feliz con el tema. Eso sí, no es la primera vez que hay una polémica con relación a este tema de las eliminaciones.

Respecto a este tema, el canal incluso ha salido en defensa propia para aclarar su proceso. Incluso, han asegurado tener un grupo dedicado especialmente a realizar el conteo de los votos de eliminación. Ahora bien, habrá que ver si la creadora de contenido revela algo sobre el reality, pues el tema la ofendió bastante. Una nueva polémica a raíz de lo ocurrido en La Casa de los Famosos.

