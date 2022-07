Pequeño manifiesto punk

Por: Richard Alexander Galvis |

julio 06, 2022

El origen es irrelevante, como todo origen. Nada tiene una fecha de nacimiento, ni siquiera el hombre que esto escribe y los posibles lectores que tenga este texto, quién, en su sano juicio, puede decir el momento exacto en el que el gusano de la vida penetro el ovulo.

Todos los orígenes son inexactos, incluso, la fecha exacta del momento en que dios murió en una cruz, y dejo que esto girará sin ninguna ayuda divina, huele a mentira. La palabra punk, en sus inicios, se utilizaba para describir seres humanos más parecidos a la basura, que a la humanidad. Creería que un punk es como un gregorio Samza, una tuerca que no encaja con el funcionamiento de un engranaje complejo, de un Estado.

El punk es una forma vital de moverse en el mundo sin miedo... Sin miedo porque el punk es una danza constante con la muerte, una danza alegre que con vino embriaga la muerte y la hace objeto de su lujuria. Convivir con la conciencia de la muerte nos hace fríos, nos vuelve irreverentes, más que rebeldes, pues el rebelde siempre aspira a fundar un partido político. El punk en estado puro, aspira a la movilidad, no a la estabilidad.

Y si es punk en estado puro, acepta todo, incluso la infamia. Y digo que el punk es aceptación de la diferencia, porque en un documental de punk Medallo "más allá del No futuro", movimiento fundacional de la actitud en Colombia, en una de las muchas entrevistas con los del movimiento, decían que el punk en los ochenta se apropió de las calles, y qué las calles en las noches, eran propiedad de los travestis, las prostitutas, y los indigentes, y qué el punk empezó así, mezclándose con lo más marginal de la sociedad, aceptando esas "diferencias", aceptando y no juzgando la vida de los otros, entendiendo...

Cosa que ha mermado bastante, muchos punks juzgan los movimientos Gays y trans, sin saber que mucha de la estética punk es influencia directa del sado masoquismo homosexual de Europa y New York, o qué se lo pregunten a Lou Reed e Iggy Pop, David Bowie... Entonces, cómo venía diciendo el punk es aceptación de la diferencia, o al menos, indiferencia respecto a la diferencia, porque todos somos lo mismo, una mezcla de genes, penes, vaginas, tripas, huesos, dientes.

Es diferente ser punk a tener una estética punk, cualquiera puede llevar una cresta, unos pantalones desgarrados, una A tatuada en la cara... La actitud es algo distinto, y no se puede definir una sola manera de ser punk, ser punk es ser muchas cosas, no reprimir ningún impulso interno por miedo a los juicios de la sociedad. Ser punk es ser lo que uno quiere, así una acción de las que uno ejecute, no entre en los actos canónicos del ministerio punk. El punk no es una religión, y el que lo sigue como una religión se convierte en una especie de evangélico con cresta, cosa que es desagradable, bastante decadente para el movimiento de la pura libertad.

Una falsedad. Punk=drogas. Verdad:punk=libertad. Las drogas fue otro ataque de los medios masivos de comunicación para los pequeños grupos de individuos rebeldes. Obviamente, hay punks que consumen drogas, y es respetable, pero no es un requisito. Las drogas, en lugar de liberar, esclavizan, y lo dice un adicto, un consumidor empedernido de cigarrillos y cerveza, y cómo punk, me parece una contradicción, la adicción solo pone cadenas, no las rompe. Por ende, las drogas no hacen al punk, salvó en el momento que las utiliza con un fin, cómo componer música, escribir...

En ese momento las drogas si son algo punk, porque agudizan los sentidos, para entorpecer los obstáculos de una realidad que no da nada provechoso. Al principio hablé de las drogas y los medios masivos de comunicación, todos los medios buscan atribuir ciertos rasgos preconsevidos con el fin de destruir pequeños grupos de individuos rebeldes.

Se exalta a sid vicious, con la intención de que los iniciados se metan mierda por las venas y piensen que el punk es vivir rápido y morir joven. Sid era un desesperado, un tipo roto, un niño al que su mamá le preparaba la jeringa para que se inyectara, un adicto, un hombre que más que punk estaba muy perdido , muy deprimido, muy muerto. Esta imagen, bastante peligrosa para el movimiento, es exaltada en el cine, en documentales, y no es más que propaganda mal intencionada de los poderosos, para matar rápido, para meterse como un virus e invertir los fundamentos del punk, que tienen que ver con la libertad, no con la esclavitud del yonki.

Música

En cuanto al legado de la música, el punk, por conservar su actitud y sus primeras fórmulas, se ha quedado estancado en sonidos rápidos, furiosos, y letras cortas y en algunos casos consistentes. Las fórmulas tienden a matar el arte, y el punk como música se ha quedado estancado por seguir fórmulas arcaicas. Y ojo, no está mal, hay bandas que conservan el espíritu de los inicios, y luchan por no abandonar las guitarras distorsionadas, las voces rasgadas, los temas con fuerte contenido político y violento.

Tal vez, por seguir fórmulas, solo muy pocos tienen cabida en el movimiento, pues la música corta, violenta y política no es del gusto de muchos oídos. Hay que tener en cuenta, que cierto grupos, van en contra de esa aplicación de fórmulas, y sin perder el espíritu de la música punk, introducen sonidos distintos, mezclas, sin perder ese sabor añejo y callejero.

Entre esas bandas, cabe destacar el aporte de ho99o9, banda de punk con mezcla de otra música nacida en las calles: el rap. Aparte, no reducen el sonido a la guitarra, batería y bajo, sino que le agregan sonidos de electrónica, del techno más crudo, otra de las músicas surgidas de entre la mierda y el aburrimiento, con gran aporte, cómo no, de los movimientos homosexuales de Alemania.

Otra banda, cuyo vocalista es un negro, MC ride, estoy hablando de los death griphs, conserva ese pulso autodestructivo y Anti autoritario del sentimiento punk, agregando, tanto influencias del rap como de la electrónica y las tendencias de la música experimental, secuencias repetidas, sonidos extraños, ajenos al oído.

