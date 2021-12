Peñalosa busca al Partido de La U para salvar su candidatura 

.Publicidad.

Enrique Peñalosa busca en el Partido de La U salvar su candidatura presidencial. El exalcalde de Bogotá no logró conseguir las 580.000 mil firmas que necesitaba para avalar su aspiración por su movimiento Colombia Posible. El exalcalde de Bogotá agradeció a los ciudadanos que ayudaron a recoger sus firmas pero lamentó que los esfuerzas no fueran suficientes. A pesar de que no le alcanzaron las firmas, Peñalosa anunció que su candidatura será posiblemente avalada por un partido que le permita participar en las elecciones legislativas de marzo de 2022. Por el momento se encuentra en conversaciones con las directivas de La U, en cabeza de Dilian Francisca Toro que todavía no han anunciado quién será el candidato que los represente.

