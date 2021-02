Peleas, despidos y resentimientos: la decadencia de Sábados Felices

No nos digamos mentiras. Los colombianos crecimos viendo Sábados Felices. Varias generaciones tienen gratos recuerdos los fines de semana por la noche reunidos con sus familias frente a la pantalla chica con el mítico programa de Caracol encendido. No es casualidad que Sábados Felices tenga el récord Guiness como el programa de televisión más antiguo del mundo que actualmente sigue al aire. Desde el 5 de febrero de 1972 tiene, cuando se emitió por primera vez, ha hecho reír a un país entero. Justamente por estos días Sábados Felices cumplió 49 años de estar al aire, constituyendo así todo un hito a nivel mundial.

Sin embargo, en los últimos años, parece que este emblemático programa, ya instaurado en el corazón de los colombianos, no está atravesando un buen momento. Varios de sus comediantes más famosos han salido del elenco y no en las mejores condiciones. Álvaro Lemon, el recordado 'Hombre Caimán', ha pasado duros momentos para sobrevivir después de haber sido despedido repentinamente en 2019. Desde entonces, en más de una ocasión ha hablado públicamente sobre la dura situación que enfrenta económicamente. En días pasados uno de sus trinos ofreciendo saludos económicos se volvió viral. El barranquillero trabajó más de 40 años en el programa.

-Publicidad.-

A todos mis amigos les comunico que estoy haciendo vídeos promocionales para sus negocios saludos cumpleaños y todo lo que necesite económicos ayúdame a ayudar informes a mi whatssap 3143897146 pic.twitter.com/HDNP6yjDsG — alvaro lemmon (@elhombrecaiman) January 27, 2021

No muy diferente es la historia de Juan Ricardo Lozano, el recordado 'Alerta'. Después de treinta años de trabajo en 'Sábados Felices', su contrato no fue renovado en 2018, lo cual significó su salida del programa. En aquel momento se dijo que su salida fue debido a un bochornoso incidente al meterse en un ascensor con Juan Ignacio Velázquez, director de entretenimiento de Caracol. El humorista estaba mal del estómago y soltó una ventosidad bastante olorosa. No obstante, después se conoció que tras la no renovación de su contrato habría razones más profundas. Según ha contado el mismo comediante su salida se debió a que intentó mejorar las condiciones laborales de sus compañeros y de los extras. Esto habría causado una enemistad con Velásquez. Además, 'Alerta' tiene una pelea contra Caracol porque, según dice, el canal sigue usando su nombre sin su autorización.

Publicidad.

Adicional a las dos anteriores bajas se suma la de 'Lokillo' Flórez, joven humorista que en los últimos años se había convertido en una de las grandes estrellas del programa. 'Lokillo', quien se dio a conocer tras convertirse cinco veces en campeón de la troba. Aunque según dijo su salida se debe a una decisión propia para dedicarse a otros proyectos, lo cierto es que el rating del programa ya empieza a decaer. En efecto, el estreno de 'El Factor X', reality de RCN, le ganó en rating el pasado 18 de enero. Lo anterior constituyó un hito pues hacía varios años que ningún programa de RCN superaba a Sábados Felices.

A las personas que veían mis rutinas en el programa Sábados Felices del canal Caracol les agradezco por su sintonía y les comunico que renuncié al programa para dedicarme a proyectos personales.

Me voy feliz y agradecido con las directivas, los compañeros y la audiencia. Muah!!! — Lokillo Florez (@LokilloFlorez) February 7, 2021

Un año antes, en febrero de 2020, hubo otra despedida. Aunque en esta ocasión no se trataba de un consagrado humorista, la presentadora Vanessa Peláez, quien estuvo en Sábados Felices desde 2012, dejó un conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram. Aunque según dijo la comunicadora la decisión fue voluntaria, en aquel momento hubo rumores según los cuales Peláez recibió una carta de despido que la cogió por sorpresa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de VANEZA PELÁEZ (@vanepelaez1)

Aunque Sábados Felices ha regalado infinidad de sonrisas a varias generaciones de colombianos durante casi medio siglo, lo único cierto es que parece que al interior del programa la situación no es muy feliz. Solo el tiempo dirá si Sábados Felices vuelve a florecer como el mítico programa que alguna vez fue o si solo se convierte en formato agonizante cuyos mejores tiempos quedaron en el pasado.