Pelea de pesos pesados tiene sin candidato presidencial a Colombia Justa Libres

El 13 de noviembre el senador John Milton Rodríguez salió a anunciar públicamente haber ganado el aval de Colombia Justa Libres para la carrera a presidencia. Desde ahí empezó una pelea interna entre ‘los justos’ y ‘los libres’, que tiene la candidatura presidencial del partido en vilo.

El día antes en la convención nacional, según el copresidente del partido Ricardo Arias, no se logró una decisión por lo que la candidatura de John Milton sería ilegítima. Según la denuncia que el mismo Arias escaló al CNE, Rodríguez habría puesto a votar por su candidatura a personas que no pertenecen al partido e incluso a los miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Además, asegura que el senador apalancó su movida con la ayuda del pastor Eduardo Cañas, quien para ese momento ya no tenía facultades como directivo del movimiento. Ayer el CNE le dio la razón.

GRACIAS DIOS!!!

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha aceptado nuestra impugnación y dejado sin efecto todas las decisiones tomadas el día 13 de Novbre/2021 referidas al Partido ColombiaJusta Libres. DIOS ES JUSTO!!! pic.twitter.com/Ud35O0laBh — Ricardo Arias Mora (@RicardoAriasM) February 15, 2022

A pesar del comunicado del CNE, hoy John Milton volvió a reconfirmar su candidatura pues asegura que usará el recurso de reposición y hasta que ese no se resuelva, seguirá en la carrera a la presidencia. La división interna sigue latente.

Nuestra candidatura presidencial sigue adelante, avanzaremos superando amenazas o politiquería

Solo me arrodillo ante Dios.Enfrentaré con firmeza la injusticia y la corrupción Todo mi apoyo a las bases del Partido @ColJustaLibres y a los candidatos al Congreso#MiCausaEsColombia pic.twitter.com/ftcXLaclB2 — John Milton Rodríguez (@JohnMiltonR_) February 15, 2022