PelandoElCobre: víspera de muertos…

VIDEO. La pelada de cobre de la semana. Desgraciadamente, en Colombia toca recordar que es el registrador quien debe garantizar las elecciones del 2022, y no pretender que aquellos que no sientan garantías no se presenten. Además, resulta escandaloso que el director del Dane lo acuse de un faltante de tres millones de registros de defunciones que no figuran en sus archivos. ¿Acaso van a poner a votar a los muertos?

En vez de esa aberración gamonal, en estos días deberíamos recordar y rendirle el culto que se merecen a todos los difuntos de este país que “para mostrarse vivo solo deja rastros de muerte”.

