VIDEO. La pelada de cobre de la semana. Los que hicimos plantones y marchas celebramos que se haya ido Néstor Humberto Martínez. Su situación al interior del primer órgano investigador y penal e Colombia era insostenible. No era tal paradigma de la justicia. ¡Que la justicia no se dañe, que la JEP siga funcionando! Que lo reemplace alguien que sea digno, que sea idóneo, y que Odebrecht no pase de agache.

