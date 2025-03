Pedro Badrán: el escritor que desafía el apocalipsis literario en la era de las pantallas

Por: albeiro arciniegas mejia |

marzo 18, 2025

Nacido en Magangué, Bolívar. En el año 2000 ganó el Premio Nacional de Novela Breve de la Alcaldía de Bogotá con su obra El día de la mudanza. Pedro Badrán es un catedrático, guionista y escritor colombiano que piensa que las nuevas generaciones están leyendo desde otras miradas y nuevas formas de escritura en las cuales, por supuesto, juegan un papel preponderante los medios informáticos.

“Inicié mi carrera literaria desde muy temprana edad con la escritura de algunos cuentos que fueron premiados en diversos concursos en la década de los 80. Estos cuentos se recogieron en un libro que editó Milciades Arévalo en su editorial Puesto de Combate —dice Badrán— y allí apareció mi primer libro: El lugar difícil”.

Conoce el oficio del periodista. En Bogotá colaboró con Magazin Dominical de El tiempo, trabajó en el diario La Prensa y fue editor y jefe de redacción de la revista Cromos. Pero se alejó del periodismo para dedicarse a la escritura y, en la década de los 90, publicó algunas novelas como Lecciones de vértigo y la ya referenciada El día de la mudanza que ha contado con varias ediciones, incluso una en España. Badram, como docente, se vinculó a la Universidad Javeriana, la Universidad Externado de Colombia y la Universidad Central.

Lectura y modernidad

En relación con la lectura, Badrán considera que, a los jóvenes de la actualidad, se los puede inducir a esos procesos con temáticas que toquen sus vivencias y su entorno. Dice que ellos están leyendo desde otras miradas, que están buscando nuevas formas de lectura. “Creo que en Colombia y quizá en América Latina no ha sido muy difundida la actividad lectora; lectores y escritores siempre hemos estado en una minoría”.

Pese a la llegada de Internet y los medios digitales, felizmente se comprueba que las apocalípticas predicciones en torno a la muerte del libro impreso y con él de todo su sistema cultural, no se hizo realidad. Lo cual no implica que no se haya producido transformaciones importantes y prácticas sociales que reconfiguran la dimensión lectora.

En la sociedad contemporánea, cada vez surgen más preguntas alrededor de la lectura, las formas adecuadas para fomentarla, qué significa ser lector en un medio invadido por pantallas y cuál es su papel en las sociedades hegemónicas y en las llamadas en vía de desarrollo.

El antropólogo francés Michel Petit destaca la importancia del mediador en la lectura, los docentes, como uno de los casos, pero sobre todo la función que tienen las bibliotecas como espacios privilegiados para establecer una relación con el libro que no se fundamente en las perspectivas utilitaristas de la instrucción.

En definición de Borges, ese paraíso que es la biblioteca debe crear tiempos destinados a la fantasía, de los cuales no se debe rendir cuentas a nadie. Petit concluye que lo decisivo de la lectura de los libros de hoy lleva a cada persona, mucho más que en el pasado, a construir su propia identidad y el sentido de su vida.

Los espacios lectores en la modernidad se transforman y cambian dentro de una dinámica que resulta natural, pero la necesidad y el placer que lleva implícito el hábito lector son comunes y universales a cualquier época y lugar con la urgencia de mantener vigente al libro para fortalecer procesos académicos y de crecimiento humano. En esa línea, la labor de colombianos como Pedro Badrán es invaluable.

