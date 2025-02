Paz Letal con Petro y no Paz Total, con estilo dictatorial

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Desde su llegada a la Presidencia de Colombia en agosto de 2022, Gustavo Petro ha generado un gobierno marcado por la incertidumbre, las contradicciones y la falta de ejecución efectiva de sus propuestas. Aunque su discurso se ha centrado en la mal llamada paz total, justicia social y la lucha contra la desigualdad, los hechos evidencian una gestión caótica, caracterizada por improvisación, cambios constantes en su gabinete y políticas que generan más incertidumbre que soluciones.

Crisis en el Catatumbo: La paz letal con una de sus más graves escaladas de violencia

La crisis en el Catatumbo es una muestra del fracaso de la política de Paz Total, con el recrudecimiento de la violencia en la región. Los constantes enfrentamientos entre grupos armados ilegales, sumados a la falta de presencia efectiva del Estado, han agravado la situación humanitaria. El aumento de desplazamientos forzados, confinamientos y asesinatos de líderes sociales evidencia la incapacidad del Gobierno para garantizar la seguridad de la población. A pesar de los diálogos anunciados, las disidencias y el ELN continúan expandiendo su control territorial, afectando gravemente a las comunidades campesinas e indígenas que quedan atrapadas en medio del conflicto.

Según informes recientes, la violencia en el Catatumbo ha dejado al menos 80 muertos y ha provocado el desplazamiento de más de 40.000 personas.

Petro ha desmantelado progresivamente a nuestras las fuerzas armadas, debilitando la capacidad operativa del Ejército, la Policía y la Armada , lo que ha favorecido un deterioro del orden público y un incremento en la violencia en varias regiones del país

Crisis migratoria y contradicciones con EE.UU.

Uno de los episodios más controversiales de su gobierno ha sido el manejo de la crisis migratoria. A pesar de aceptar inicialmente el regreso de migrantes colombianos deportados desde EE.UU., Petro bloqueó el aterrizaje de aviones provenientes de Texas y Los Ángeles con deportados a bordo, generando un conflicto diplomático con la administración de Donald Trump; quien inicialmente tomó medidas contra el gobierno colombiano por esta negativa,posteriormente levantó dichas restricciones, lo que dejó en vilo a cientos de colombianos en centros de detención en EE.UU., evidenciando la falta de una política clara para atender la migración. Petro le negó a nuestros migrantes el derecho al retorno a nuestro País. Los hizo sentir más maltratados, argumentando una indignidad en el trato. En vez de quitarles las esposas y liberarlos de ese trato inmediatamente. Esta actuación fue premeditada por que los trinos que envió a la madrugada del pasado domingo estaban impecablemente escritos, hecho totalmente inusual en sus diatribas incoherentes y delirantes.

Una economía en jaque

El gobierno Petro ha promovido una narrativa de transición energética sin un plan claro para sustituir los ingresos provenientes del petróleo y el carbón, dos de las principales fuentes de financiación del País. Su constante discurso contra la inversión extranjera y su intento de imponer impuestos excesivos a sectores estratégicos han generado incertidumbre en los mercados. En 2023, la inversión extranjera cayó un 23%, reflejando la desconfianza generada por sus políticas. A esto se suma un alarmante derroche de recursos en programas poco efectivos y en gastos innecesarios que han debilitado aún más la economía del país. El déficit fiscal se ha incrementado, y la deuda pública ha crecido en un 6%, generando preocupaciones en los sectores económicos.

Cambios constantes en el gabinete y falta de liderazgo

Uno de los rasgos más notorios de su gobierno ha sido la inestabilidad en su equipo de trabajo. En poco más de un año, ha realizado múltiples cambios en su gabinete, con la salida de ministros clave como José Antonio Ocampo (Hacienda) y Alejandro Gaviria (Educación), Cecilia López (Agricultura) y Jorge Iván González Borrero (Planeación), entre otros; quienes expresaron diferencias con la manera en que se estaban llevando a cabo las reformas. Esta inestabilidad refleja una falta de dirección clara y un estilo de gobierno basado en la confrontación más que en el consenso. A esto se suma la corrupción de sus colaboradores inmediatos, con escándalos que involucran a figuras clave de su administración. También destaca la mala relación con sus exministros, quienes han revelado conflictos internos y la falta de claridad en la gestión gubernamental.

Hasta enero de 2025, durante los dos años y medio de su mandato, el presidente Gustavo Petro ha nombrado a 41 ministros. En contraste, el expresidente Iván Duque, a lo largo de sus cuatro años de gobierno, designó a 39 ministros. Así quiere gobernar otros cuatro años, sin que nadie le sirva. No asume ninguna responsabilidad y usa a las personas como individuos profesionalmente desechables.

Ministros de cuatro años, yo dije: “si los nombro a cuatro años y esta generadora se viene con todo su billete, a lo mejor no le hacen caso al presidente”, dijo Petro.

También expresó: “Yo ya he visto un poco de nombres por funcionarios que no le hacen caso al presidente. Que creen que el presidente mira por otra parte y, entonces, y de pronto cuando voy a darme cuenta, la hizo. Ya me toca rehacer, me toca echarlo.Igual, bueno, un tierrero”.

Además, aseguró: “Dicen que por qué trino tanto, pues [por]que la televisión no hace sino hablar pendejadas y mentiras de mí, entonces me toca expresarme yo mismo”, aseguró el presidente”.

Descoordinación y discursos contradictorios

Petro es un presidente que gobierna a través de Twitter, lanzando propuestas y órdenes que en muchas ocasiones generan confusión entre sus propios funcionarios.

Por otro lado, otra de las críticas que recientemente ha recibido el jefe de Estado tiene que ver con un uso irracional y excesivo de su cuenta personal de X, que debería ser la cuenta institucional de la presidencia; plataforma en donde publica comentarios, políticas de Gobierno y decisiones para los ministerios.

Frente a esos cuestionamientos, Petro defendió su uso, al argumentar que un mensaje suyo puede llegar a millones de visualizaciones: “El trino que puse sobre el tema de los deportados colombianos tiene 33 millones de personas que lo han leído. Me va mejor que si me traducen unas personas que a veces ni entienden las palabras que yo digo”. Mostrando un aire de ironía y menosprecio permanentemente en sus trinos. Ha sido cuestionado por sus constantes ausencias injustificadas en eventos oficiales y reuniones clave. Recordemos que estando en Panamá en visita oficial dejó de asistir a un evento de la presidencia panameña por estar en devaneos amorosos extramatrimoniales.

Nos demoraremos pasando de la “Paz Letal a una Paz Sostenible” y difícilmente total, siempre y cuando esta dictadura en ciernes la derrotemos electoralmente en el 2026