Paul-Henri Nargeolet, el francés que sacó 800 objetos del Titanic y murió en el Titán

La información fue confirmada este martes: Paul-Henri Nargeolet, el director del programa de investigación submarina de los restos del Titanic, está a bordo del submarino desaparecido desde el domingo en las aguas del Atlántico.

En 1993, este francés de 77 años fue el primero en sacar a la superficie 800 objetos del transatlántico que se hundió tras chocar contra un iceberg en abril de 1912. "En el submarino, cuando llegamos por primera vez sobre los restos del Titanic, durante un rato, casi 10 minutos, no dijimos ni una palabra", recordaba Paul-Henri Nargeolet en abril de 2022 en la radio France Info.

Este 18 de junio, Nargeolet y otras cuatro personas, entre ellas el multimillonario británico Hamish Harding, se subieron al sumergible "Titán" para ir a ver el pecio del Titanic. La embarcación, operada por OceanGate Expeditions, perdió contacto con la superficie menos de dos horas después de comenzar su descenso. Los pasajeros pagaron 250.000 dólares para el viaje.

"Siempre me han fascinado los naufragios"

En abril de 2022, Nargeolet publicó un libro sobre su experiencia. "Cuento cómo conocí a dos supervivientes el mismo día, una por la mañana, que me dijo: 'No me gusta lo que estás haciendo porque mi padre murió en el pecio, no me gusta, tenemos que dejar todo esto en paz'. Ese mismo día, por la tarde, conocí a otra superviviente que me dijo: 'Me gusta lo que estás haciendo y, por cierto, mi madre se ha dejado su collar de perlas en la mesilla de noche. ¿Puedes ir a buscarlo? ' Son dos formas distintas de ver las cosas", explicó.

En 1993, cuando Nargeolet reunió objetos que habían pertenecido a las víctimas, quiso que "las generaciones futuras tuvieran algo que procediera del Titanic". "Gracias a estos objetos, podemos redescubrir la historia de personas de las que nunca habríamos hablado. Porque, ¿qué se ha destacado muy a menudo? Las celebridades de la época, que eran los millonarios o multimillonarios del momento. Pero se han olvidado las historias de los emigrantes que querían una vida mejor en Estados Unidos", recalcó.

Paul-Henri Nargeolet pasó 22 años en la Marina francesa como oficial especializado en desminado, buceo y operaciones en alta mar. "Siempre me han fascinado los naufragios", declaró a France Info en abril de 2022.