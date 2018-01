Pastrana destapó su carta para la consulta del candidato presidencial

El ex Presidente conservador jugó duro con un propósito claro: darle aire a su candidata Martha Lucia Ramirez y bajarle el liderazgo que ha adquirido Ivan Duque con el apoyo frontal del ex Presidente Avaro Uribe. Una de las condiciones que puso para la consulta abierta el dia de las elecciones parlamentarias de marzo es el que la competencia sea amigable, incluso con correrías de Ramirez y Duque exponiendo sus tesis sin el respaldo abierto de los ex Presidentes.

Frente a la inclusión del ex Procurador Alejandro Ordoñez, realizó una audaz propuesta: permitir su participación en tanto puedan estar también Oscar Iván Zuluaga y Luis Alfredo Ramos quienes atraviesan circunstancias de investigación judicial similares. Martha Lucia Ramirez quien se inscribió por firmas y no estaba de acuerdo con la consulta de marzo, accedió a ésta impulsada por las condiciones del exPresidente Pastrana. Esperan obtener una respuesta de Uribe y Duque antes del 20 de Enero.