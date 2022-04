Pastor evangélico y macho: la nueva vida de Óscar de Protagonistas

.Publicidad.

Pese a que han pasado treinta años desde que la homosexualidad dejó de ser considerada una enfermedad, hay gente que la sigue manejando como tal. El exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele 2012 sacudió a Colombia cuando reapareció en el 2017 afirmando que había "dejado de ser homosexual". Su característica voz, dichos y postura, entretuvo a los televidentes durante varios meses cuando entró a la casa estudio de RCN. En aquella época el recordado 'camaleón' no tenía problema alguno en hacer pública su homosexualidad como tampoco su interés por los reinados y su sueño de ser presentador de Estilo RCN, además de imitar a villanas de telenovelas.

A pesar de que la homosexualidad dejó de ser considerada una enfermedad en 1990, treinta y dos años después hay controvertidos tratamientos que aseguran curarla. Por si fuera poco, hay personajes que aseguran haberse 'curado' de la homosexualidad por obra y gracia de Dios. Lo anterior como consecuencia de que muchas iglesias y grupos religiosos promueven la idea de que la homosexualidad puede ser curada por medio de la oración.

En el video de su confesión, el pelirrojo, recordado por su larga y crespa cabellera, se había cortado el pelo y se vestía de manera diferente, más formal. Según dijo, había sido el poder de la oración el que lo había sanado y al cual se debía su radical cambio. En un vídeo publicado en su canal de YouTube aseguró: "le dije no al homosexualismo cuando le dije ya basta diablo, no soy una mujer, soy un varón". Desde ese momento, no volvió a publicar ningún video, se alejó de sus redes sociales y poco se sabe ahora de él.

