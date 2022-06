Paso a paso para fabricar un presidente

Por: Johnson Bastidas |

junio 10, 2022

Los occidentales se han vuelto expertos en fabricar presidentes. En los últimos años vimos cómo un tipo multimillonario gobernó una de las potencias nucleares y económicas del planeta, con horror pasamos sus años en la presidencia pensando que un psicópata como ese tenía acceso al dispositivo nuclear.

Otro payaso insigne es el presidente de Ucrania, quien después de un golpe de Estado, financiado por los occidentales pasó de las pantallas de televisión al palacio presidencial. Un proverbio turco dice que cuando un payaso llega a un palacio, no significa que el payaso se convierta en rey, lo mas probable es que el palacio se vuelva un circo. Cuando traduzco el proverbio no dejo de pensar en Duque y pienso que si no nos despertamos de esta letanía mediática del miedo podemos tener a otro payaso ocupando el solio de Bolívar.

Para la fabricación es suficiente que el tipejo en cuestión tenga una chequera con hartos ceros, no es necesario que sea inteligente, puede tener incluso problemas psiquiátricos, si es bipolar se acepta, si es un psicópata narcisista, no es un problema. Es necesario que presente un discurso sencillo, que la gente consuma con la misma facilidad con que consumes la comida chatarra, es necesario, en el caso de Colombia que tenga una fuerza paramilitar bien aceitada, lista para el concierto para delinquir.

Es necesario un batallón de periodistas prepagos que tienda el micrófono y que lo hagan montar en los sondeos, que no hagan preguntas incómodas, pero, sobre todo, que reproduzca sin análisis sus comunicados de prensa. Es necesario juntar a todos los partidos del régimen político en torno a él, que lo presentan como el hombre de la situación. Se necesita buen billete para los tamales, y para la compra de votos, se debe obligar a todo funcionario publico a buscar diez votos, so pena de perder su empleo.

Pero la estrategia que más funciona para fabricar a un presidente es diabolizar al contrincante de este, presentarlo como la personificación del diablo, utilizar todos los macartismos y otros ismos, presentarlo como comunista, expropiador, ateo, contrario de todas las bondades judeocristianas. Para ello, un buen equipo de rumores y de comunicación se hace necesario.

Por todas estas razones, en la soledad del puesto de votación, al momento supremo de tomar el bolígrafo y de acercarlo al tarjetón, piensa que tienes un poder enorme y es el de marcar con responsabilidad para hoy, y para las generaciones futuras. ¡Ya no más!

Piensa al marcar el tarjetón que el Esmad será desmontado, y que todos esos [email protected] serán enviados a la Universidad Pública para formarse en la preservación de la vida y no en la muerte. Piensa que la policía pasará al ministerio del interior y que posiblemente pierda su carácter militar para convertirse en un ente al servicio de la gente, y no al servicio de las oficinas de cobros y del narcotráfico.

Piensa que la universidad pública será eso, pública, es decir al servicio de la gente, como derecho fundamental a formarse profesionalmente en la construcción de un nuevo país, incluyente, donde todos vivamos sabroso, llenos de cultura, sin deudas en ICETEX.

Piensa en ese momento supremo en nuestros viejos, olvidados del sistema pensional que podrán tener une pensión digna o un ingreso universal para vivir sus últimos años con dignidad y sin la zozobra de acostarse sin comer.

Piensa que el planeta Tierra es uno solo, que no tenemos otro de alternativa de vida y que este modelo de producción está acabándolo a cuentagotas, que este modelo productivo está contaminando nuestros ríos, acabando nuestros páramos y desforestando la Amazonía, que necesitamos un presidente con una perspectiva universal para salvarnos.

Al momento de votar, piensa que necesitamos más financiamiento para el deporte y para la cultura, seremos potencia mundial del deporte, si nuestros niños pueden nutrirse con un buen régimen alimenticio y una vida sana. Piensa en nuestros artistas, muchos de ellos muriéndose en la pobreza y en el olvido, haciendo todas las expresiones del arte con las uñas, sin una política cultural que preserve nuestro patrimonio y nuestra memoria colectiva. El acceso a la cultura es un lujo, necesitamos que todos los colombianos tengamos acceso a todas las expresiones de la cultura.

Necesitamos otro modelo económico, que no importemos gallinas y arroz, cuando podemos ser soberanos de nuestra alimentación, sin químicos y respetando la naturaleza. Mucha tierra sin sembrar cuando en muchas regiones falta la comida. No necesitamos a Monsanto y sus químicos de muerte como el glifosato. Necesitamos que muchos desplazados puedan recuperar sus tierras donde ellos vivieron felices, con sus productos de pan-coger, donde no faltaba nada. Y no continuar con el espectáculo macabro de ver a nuestros desplazados en las grandes ciudades vendiendo cachivaches en los semáforos.

Antes de marcar tu tarjetón piensa que a los trabajadores colombianos necesitamos devolverles la dignidad perdida con la flexibilización laboral y la perdida de sus derechos laborales. Necesitamos dignificar sus condiciones de trabajo y el sistema de pensiones. Necesitamos incrementar la producción nacional y protegerla de tratados de comercio asimétricos que nos condenan al subdesarrollo económico y científico.

Necesitamos luchar contra la corrupción, cifras mal contadas, pueden significar que, por concepto de corrupción, perdemos más del 20% del PIB en corrupción. Eso significa, menos dinero para el gasto social y para las políticas públicas.

No podemos elegir a candidatos corruptos con procesos en curso por corrupción porque este flagelo nos está consumiendo el proyecto de un país decente. Necesitamos que los corruptos sean inhabilitados de por vida para presentarse a cargos públicos por elección o nombramiento. Colombia obtiene 39 puntos sobre 100 de los países más corruptos del mundo y comparte el lugar 87 del ranking elaborado por la organización de Transparencia Internacional, con países como Etiopía, Guyana, Kosovo, Marruecos Tanzania para no citar que unos pocos. ¡Basta YA!

Cuando tu bolígrafo esté listo para marcar el tarjetón piensa que necesitamos la paz con justicia social y económica. Necesitamos un presidente que cumpla lo acordado con la insurgencia armada, para reintegrarlos dignamente a la vida civil sin el temor de ser asesinados. Necesitamos que se firme la paz con el ELN de cara al país, es decir, con la participación de la sociedad en su conjunto para que esta paz sea sólida y duradera.

Necesitamos soluciones políticas para los diferentes conflictos que tenemos, porque muchos de ellos son el resultado de las desigualdades-exclusiones sociales. El artículo 22 y el 95 de la Constitución colombiana, conciben la paz como un valor supremo y un derecho fundamental, necesitamos un presidente que nos reconcilie con la posibilidad de ser ciudadanos de un Estado de derecho y no ciudadanos de tercera, en una república de papel con muchos payasos ejerciendo las grandes responsabilidades del Estado.

No tengas miedo, vota con responsabilidad y vota bien. ¡Necesitamos vivir sabroso!