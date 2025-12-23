Pasamos de Abelardo hasta Fajardo, a la operación avispa

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

No tenía más futuro que el impacto de la rima la frase de Abelardo hasta Fajardo, que era como mezclar el agua con el aceite. La idea fracasó no por culpa de los egos de los muchísimos candidatos, egos casi todos más grandes que su intención de voto, sino porque era un absurdo político. Bastaba con revisar la historia reciente de las elecciones presidenciales en Colombia para ver que siempre ha habido en primera vuelta cuatro o cinco candidatos lo cual es por lo demás un síntoma de la variedad del espectro político y de la fortaleza de la democracia, donde la unanimidad es un pesado fardo.

Como van las cosas, la historia se repite. Hoy podría decirse que hay al menos seis candidatos que llegarían a la primera vuelta. Tres de ellos sin pasar por consultas interpartidistas: Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo y Claudia López; uno que lo está pensando porque no lo necesita: Iván Cepeda; otro que saldría de una nutrida consulta interpartidista el 8 de marzo, aún no formalizada, donde estarían Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, David Luna, Enrique Peñalosa (algunos de ellos en el lugar equivocado), faltando datos de otros municipios; y eventualmente, el candidato o candidata del Álvaro Uribe (¿Pinzón, acaso?).

Es una variación de lo que en la política colombiana se llama operación avispa. Si se da por descontado que Iván Cepeda pasa a la segunda vuelta, con o sin Frente Amplio, y obtiene al menos el 30% de la votación en la primera vuelta, quedaría el 70 % para repartirse entre los otros cinco candidatos, lo cual quiere decir que cualquiera con más de un 14 % de la votación podría pasar a la segunda vuelta. Con un censo electoral de 41 millones de personas y una participación de alrededor de 55 % serían 22,5 millones de votos en la primera vuelta, 6.7millones para Cepeda y el resto para repartirse entre los demás, Un candidato podría pasar a la segunda vuelta con algo más de 3 millones de votos.

A la elevada intención de voto que hoy tiene Abelardo de la Espriella le han salido muchos adversarios dividiendo la derecha en al menos tres partes: la de él, la del grupo variopinto donde está Vicky Dávila, víctima del auge de De la Espriella que va por lo suyo, y el candidato o la candidata final de Álvaro Uribe (¿Pinzón, acaso?), pues todo indica que de la Espriella no será el candidato de Uribe, lo cual es un golpe serio para esa candidatura. En el centro parecería inevitable en algún momento la unión entre Fajardo y Claudia López, que son como esos matrimonios viejos que se divorcian y vuelven a casarse. O sea, De la Espriella podría bajar y Fajardo subir, dejando en la recta final a los tres de siempre a la cabeza.

Ante la volatilidad de la política hay que reconocer que esas son puras especulaciones. El único hecho evidente es que la dispersión de candidatos los favorece a todos y que los intentos frustrados de unión de estos tiempos pre electorales se precipitarían en los veinte días que hay entre la primera y la segunda vuelta (entre el 31 de mayo y el 21 de junio). Sin remedio, los electores de los candidatos perdedores rodearán al candidato minoritario que pase a la segunda vuelta, con o sin alianzas formales, puesto que en su mayoría son votos de opinión. Ganará la presidencia el que pase, pues 70% es más que 30% según la matemática cuántica. Como en Chile.

Del autor: Esta nota fue escrita antes de la llegada de Paloma Valencia a la Gran Consulta (que fue ayer) lo cual la deja como ganadora con el respaldo electoral del Centro Democrático.

