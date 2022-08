¡Párate firme, papito!

Sometidos y aterrorizados estamos en la “capital del futuro”, la “Barranquilla imparable”, la de los “alcaldes más populares del mundo”, por las bandas criminales que dominan la ciudad, que han decretado un paro armado sin que exista una respuesta contundente por parte del “subalcalde” Pumarejo y del “alcalde” Alex Char.

¿Se deberá esta actitud sinuosa, tímida, a lo que se rumora en la ciudad respecto de un pacto de silencio frente a las actividades criminales de estos grupos por parte de las administraciones distritales?

A Pumarejo lo vimos hace unos meses increpando muy valiente a un joven humilde y abogado de La Cangrejera ante el justo reclamo por el abandono a que ha sido sometida esta población por años. En esa oportunidad bastante seguro de sí y con la voz en alto le gritó al joven “Ya yo estoy elegido. Discúlpame tú, ¡discúlpame tú papito! Porque yo no estoy hablando de elecciones, aquí yo soy el alcalde por dos añitos más. No te dejo hablar ¿sabes por qué? porque estás diciendo pendejadas! Aquí no hay políticos, ¡aquí hay un alcalde cumpliéndole a la gente, cumpliéndole a los barranquilleros!”, ver enlace:

“Discúlpame tu papito, porque yo no estoy hablando de elecciones”: Alcalde de Barranquilla @jaimepumarejo se salió de casillas en medio de un evento en La Cangrejera. pic.twitter.com/behHSvgnCN — RCN Mundo Barranquilla (@BarranquillaRCN) March 3, 2022

Ya va siendo hora de que demuestre con hechos que es el alcalde.

Cuánta bravura y coraje para hablarle al humilde y cuánta cobardía y vacilación para enfrentar a los verdaderos criminales que asesinan a los inermes conductores de buses que se rehúsan a pagar la extorsión.

La policía mejor dotada de Latinoamérica no sabe en dónde operan las bandas criminales, no saben en dónde están las “ollas”, no saben por dónde sacan la droga a lo largo de la ribera del Río Magdalena desde Soledad hasta el Barrio Las Flores, no sabe quiénes dan las órdenes desde las cárceles, en fin, aquí nadie sabe nada cuando todo el mundo sabe todo.

El modelo del cemento ha fracasado, la incapacidad para atender la pandemia, los “mercaditos” con que solidariamente apoyaron a los desempleados y humildes en medio del desespero, la Barranquilla marginal que se debate entre el rebusque y el hambre, ese 80% de la población que come una vez al día, sumado a las casas de pique -que existen en la ciudad-, el agua sucia, las tarifas de electricidad más caras del país, la oleada de asesinatos, el terror para vender seguridad, esta ciudad ya no aguanta más.

Mientras tanto el silencio se apodera de quienes detentan el poder, abrumados en sus casas muertos de la risa ante la impotencia ciudadana que no merece tamaña opresión y abandono.

Las fuerzas alternativas, ciudadanas y democráticas deben convocar a movilizaciones por la vida y la paz en las que se les exija a las administraciones soluciones de fondo a la violencia estructural que corroe cada rincón de la ciudad.

Al “alcalde” Char, hace unos años lo vimos exigiéndole al gobernador Verano que se “parara firme con la Uniatlántico” para agilizar la escogencia del rector de sus afectos, ver enlace: https://caracol.com.co/emisora/2017/05/09/barranquilla/1494347347_638811.html, quien fue destituido por la movilización popular de los estudiantes ante graves denuncias de acoso sexual. Tal parece que Char no acierta ni en educación superior, ni en la seguridad de los barranquilleros.

En esta oportunidad le digo a Alex Char que se pare firme con la seguridad de los barranquilleros y deje de “hacerse el loco”.

El otro año vendrán a vendernos soluciones a los problemas que ellos mismos crearon y agravaron con su desidia y permisividad.

Aclaro que llamo a Alex Char “alcalde” porque es quien ha puesto al burgomaestre de la ciudad en los últimos 16 años, de los cuales él lo ha sido en dos períodos.

¿Elegirá al quinto mandatario en línea?

La ciudad decidirá.