¿Para qué Rueda trajo de Catar a James si no lo iba a poner?

Un nuevo error de Reinaldo Rueda por ser defensivo le costó una derrota a Colombia. Esta vez fue en Brasil. Colombia es de los pocos equipos que le hacen una verdadera oposición a Brasil. Bastante le costó a la Canarinha meterle gol a Ospina. Pero igual se perdió. Paquetá destrozó el planteamiento ultraconservador de Rueda en donde volvió a poner en funciones que no son hasta a sus propios delanteros. Por eso el equipo nacional lleva cuatro partidos consecutivos sin marcar gol. Contra Brasil esperábamos ver a James desde el inicio pero apenas le dieron 10 minutos. Sin embargo hay gente que lo crucificó porque no pudo revertir el resultado contra Brasil. ¿De verdad pensaban que 10 minutos eran suficientes para cambiar la historia?

Colombia no marca por eliminatorias a Brasil en su territorio desde la eliminatoria al mundial del 70 cuando cayó 6-2 con la super selección de Pelé. Las críticas han estado destinadas a James como si él tuviera que llegar desde Catar a liberarnos de esta abulia futbolística que nos ha impuesta Rueda. Contra Paraguay no hay más excusas, hay que mantener todo el partido a Duvan, James y Borja. Hay que poner toda la carne el azadón. Si no se le da la oportunidad a James contra Paraguay ya toca decir la verdad: apague y vámonos.

