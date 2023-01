.Publicidad.

Hace algunos días el cantante Jessi Uribe fue el blanco de burlas en redes sociales por una fotografía compartida por su esposa, en la cual despedían el 2022. Sin embargo, los seguidores de Paola Jara y del cantante suelen estar muy atentos a los detalles y hubo uno que no dejaron escapar. Según parece, en la foto donde ambos aparecen, el bumangués estaría usando maquillaje, aunque evidentemente parece ser el labial de su esposa.

Aunque es cierto que no es la primera vez que parece que Jessi Uribe se maquilla, lo más seguro es que sea con el fin de cuidar su imagen en el escenario . Aún así, el tema parece haber quedado en el pasado, lo que no se quedó atrás son los constantes elogios que recibe el artista por algunas publicaciones. En su Instagram, el bumangués suele compartir fotos de él haciendo ejercicio y estas no pasan desapercibidas.

Esto sucedió recientemente, sin embargo, hubo un detalle que sus seguidores notaron y no dudaron en comentarlo. Algunas personas llegaron a escribir cosas como "Paola si está muy bien alimentada", "Se le nota un huevote", "Lo que se come Paola". Estos comentarios se deben a que en la foto, parece ser que a Jessi Uribe se le marca su parte intima y muchos seguidores quedaron contentas por esto, seguramente más contenta estará Paola Jara.

