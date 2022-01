Paola Jara pide que oren por ella ¿Qué fue lo que le pasó?

.Publicidad.

No fue una pelea con su esposo Jessi Uribe, ni mucho menos por pereza o vacaciones, Paola Jara anunció que tiene covid-19 tras hacerse la prueba y salir positiva. Así lo confirmó en mediante un comunicado en el cual lamenta la cancelación de varios de sus shows, por lo menos hasta el 7 de enero, fecha en la que terminaría su aislamiento.

"Sentí unos síntomas leves, me realicé la prueba por prevención y salió positiva, así que siguiendo los protocolos del Gobierno y por la salud de todos debo aislarme hasta el 7 de enero, no sin antes decirle a todos mis seguidores y a todo el público que me entristece demasiado no poder compartir con ellos y que espero estar pronto con todos. También aprovecho para pedirles a todos una oración por los que estamos afectados y porque pronto cese esta pandemia para poder que el mundo siga su rumbo", afirmó la cantante. Cabe mencionar que una de sus últimas presentaciones fue en El Retiro, Antioquia a la que asistió su mamá.

Paola Jara presenta síntomas como tos y malestar, pero en términos generales se encuentra bien. Colombia ha entrado en un cuarto pico de la pandemia con un acelerado aumento de los casos en la última semana, muy probablemente por la presencia de la variante omicron en el país. Por el momento las autoridades piden a todos los habitantes que sigan usando la mascarilla, evitar las aglomeraciones y ponerse el esquema completo de vacunación, incluida la dosis de refuerzo.

