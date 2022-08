Paola Jara le pagó mal al hombre al que le debe la fama

.Publicidad.

Paola Jara es una de las principales exponentes de la música popular en Colombia. Su relación más conocida fue la que sostuvo con el cantante vallenato Iván Calderón. Duraron 11 años juntos, terminaron en 2018 y solo estuvieron separados por dos meses. Sin embargo, a principios de 2019 hubo una nueva ruptura que al parecer sí fue definitiva, al poco tiempo la reina de las rancheras confirmaba su romance con Jessi Uribe.

Además de su gran talento, su relación con Ivan Calderón quien le llevaba 18 años de edad, impulsó a la cantante para darse a conocer en el mundo del espectaculo cuando todavía no alcanzaba la fama. Calderón ya tenía experiencia y conocía del medio una vez inició una relación con Paola Jara, era productor y compositor sin mencionar que fue uno de los fundadores de los Los Gigantes del Vallenato en donde su hijo Daniel Calderón era el cantante.

Iván Calderón le enseñó todo lo que sabía a Paola Jara que fue construyendo poco a poco su carrera, inclusive fue él quien le compuso varías de sus canciones. Cuando la relación llegó a su fin Iván Calderón lanzó el video de la canción El adiós que se basa en la historia de cómo una mujer traiciona a un hombre a quien utilizó para ser famosa y luego lo deja para empezar una relación con otro artista.

A esto se le suma que durante la pandemia, Iván Calderón le habría enviado una indirecta a Paola Jara en Instagram en donde la habría acusado de usar sus canciones para hacer conciertos virtuales. Este fue el mensaje “Los que quieren hacer conciertos en vivo, usar nuestras canciones, ganar dinero con ellas y que Sayco no les cobre, imagino que tal vez piensan que los compositores y artistas de este y otros países vivimos en una nube, que no pagamos facturas, que no pagamos impuestos, escuelas, peajes, que no tenemos gente a cargo o que tampoco nos da hambre”.