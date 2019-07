Paola Jara terminó convertida en la amante de un narco decadente

Paola Jara recibió una llamada de Caracol. Los productores del canal le dijeron que querían contar con ella para un nuevo proyecto y la invitaron a una reunión. Ella, convencida que se trataba de que la querían como jurado de algún concurso musical como La Voz o A Otro Nivel, aceptó ir para ver de qué se trataba. Jamás se imaginó que se trataba de una novela. Había un personaje que estaba ni mandado a hacer para ella porque se trataba de una cantante de música popular. Aunque lo pensó bastante, la convencieron de presentar el casting. Apenas la vieron actuando supieron que nadie mejor que ella podría interpretar a Pamela P Ramírez, una de las amantes del Crespo Ortega en Un Bandido Honrado. A los pocos días, y sin mayor preparación, empezó grabaciones de la novela.

Además de su potente voz la belleza física ha sido clave en la carrera de Paola Jara. No en vano tiene 2,3 millones de seguidores en Instagram que están pendientes de sus fotos. Recientemente fue noticia porque se filtraron unas imágenes suyas del año 2012, cuando no tenía la fama que tiene hoy día. Las compartió su manager Jhon Jairo Ávila, quien quiso recordar el largo camino que llevan juntos. A sus seguidores les llamó la atención lo diferente que se veía. La paisa no tiene problema en aceptar que hubo ayudas de quirófano para lograrlo. Se ha hecho tres cirugías; mamoplastia de aumento, rinoplastia, y una liposucción en la cintura.

Se hace llamar Paola Jara porque su nombre completo, Paola Andrea Zapata Jaramillo no era comercial. La idea de dedicarse a la música surgió desde los primeros años de su vida. De niña era muy inquieta. Su padre pensaba que la niña pasaba jugando con amigas en la casa, y era mentira; la pequeña jugaba a interpretar diferentes tipos de voces y por eso confundía a quien la escuchara. Fue de su padre de quien heredó parte del gusto que tiene por la música, pues él es guitarrista. En aquellos años vivió con su familia por varios municipios de Antioquia y el norte del Valle.

A sus 36 años Paola Jara es una de las principales exponentes de la música popular en Colombia. Su relación más conocida fue la que sostuvo con el cantante vallenato Iván Calderón. Duraron 11 años juntos, terminaron en 2018 y solo estuvieron separados por dos meses. Sin embargo, a principios de este año hubo una nueva ruptura que al parecer sí fue definitiva. Por el momento, Paola Jara ha dicho en entrevistas que se encuentra sola y tranquila. Aunque ama a los niños, los hijos no están necesariamente en sus planes de vida, y no sabe si va a tenerlos. Su carrera musical ha sido siempre la prioridad.

Por lo pronto, Paola Jara está en su mejor momento. La novela donde debuta como actriz es uno de los programas más vistos de la tv colombiana y los televidentes la ven cada noche encarnando a Pamela P Ramírez, una cantante dispuesta a hacer lo que sea para robarle a su esposa el amor del Crespo Ortega, luego de haberse aburrido de ser la amante. La artista ha contado que en alguna época de su vida estudió cine y teatro, pero la música le pudo más. En todo caso, sea actuando o cantando, Paola Jara está convencida de que tiene el talento necesario para asumir cualquier reto.