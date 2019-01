Países garantes listos para asegurar regreso de negociadores del ELN

Llegó la hora de activar los protocolos de seguridad para que la delegación del ELN regrese al país. Los países garantes deberán respetar lo pactado para una situación como esta después de que el presidente Duque levantara la mesa de negociación con la guerrilla. Chile, Noruega, Brasil y Cuba están listos para actuar, como ya lo dejo claro el canciller cubano Bruno Rodríguez, que ya salió a decir que va a respetar el protocolo. La declaración no le gustó mucho a Duque, y desde Fresno, Tolima, en su taller construyendo país, mostró la mano dura y dijo que no hay protocolo que valga en este caso, aunque no depende de él completamente.

#PazColombia @CubaMINREX actuará en estricto respeto a los Protocolos del Diálogo de Paz firmados entre el Gobierno y el ELN, incluido el Protocolo en Caso de Ruptura de la Negociación. Está en consulta con las Partes y otros Garantes. #Cuba reitera sus condolencias a #Colombia. — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) 19 de enero de 2019

Además, el exconstituyente Álvaro Leyva y el senador Iván Cepeda, la recordaron al presidente que debe respetar lo pactado, algo que está establecido desde el inicio de las negociaciones. Leyva y Cepeda pusieron sobre la mesa un nuevo elemento para no perder lo avanzado en Quito y La Habana, y pidieron depositar lo que hay hasta el momento en una urna ante los países garantes y el Consejo de seguridad de la ONU. En estos casos, lo normal es que el regreso al país se dé en las próximas 72 horas.