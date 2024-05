País enfrentado: no todo es desearle la muerte al presidente

Por: Fernando Alexis Jiménez |

mayo 15, 2024

En la distancia todavía se escuchan la bullaranga, los vivas y abajos, la cuetería y la parodia de un sepelio con dos féretros alrededor de los cuales gritaban “Muerte a Petro”, en la que se considera una de las movilizaciones más grandes promovidas por la oposición.

Si hubo o no pagos para convocar marchantes, el número de buses contratados para mover parroquianos o la cantidad de tamales que se regalaron a diestra y siniestra, y el guaro que se distribuyó generosamente, lo desconocemos. Podría tratarse de un mito, porque no hay cuantificación, aunque hay quienes atestiguan que ocurrió en todas las ciudades. Pero no se puede pasar por alto la dimensión de la marcha.

Aquí no hay ganadores ni derrotados. Simplemente un país polarizado en el que, infortunadamente, una fiesta de cumpleaños terminó en discusiones entre los invitados cuando el homenajeado dijo que era petrista, y muchos decidieron llevarse el regalo, doña Juana escondió el licor y Aracelly dijo: “Este pastel lo traje yo, y de ahora en adelante, ni para los ángeles ni para el diablo.”, mientras se alejaba empacando la torta envinada en una enorme bolsa plástica.

La ilustración de la fallida fiesta grafica lo que está pasando en el país. Unos a favor del gobierno del cambio y otros que se declaran firmes opositores. Y si no se hace un alto en el camino para aprovechar las críticas, corregir y reorientar la marcha del gobierno, vamos camino a un nuevo paro orquestado por los hoy opositores, otrora cercanos a la ideología de gobiernos precedentes.

Resta un alto en el camino. Evaluar, identificar equívocos, incluir ajustes y definir un horizonte a mediano plazo. No todo está perdido en la medida en que unos y otros nos escuchemos. De lo contrario, enfrentamos, el que sufrirá las consecuencias será todo el país. Los golpeados, los más pobres.

