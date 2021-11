Padeciendo las EPS del Magisterio (Parte 2)

A las EPS no les genera lucro curar o prevenir la enfermedad, sino mantener al paciente en un estado de lento y progresivo deterioro

Por: Javier Giovanny Sánchez Molano

noviembre 30, 2021

En esta oportunidad relataré la anécdota de un gran amigo a quien llamaremos Camilo. El profesor Camilo tiene 33 años, es biólogo y recientemente estuvo en Brasil haciendo estudios de posgrado en el área de la educación. A su regreso se ubicó en una vacante provisional de la Secretaría de Educación de Bogotá, a la espera del concurso público de méritos.

A su temprana edad le han aparecido algunos achaques en la voz, en la audición y en la piel (se está quedando calvo). Camilo intentó durante dos largos meses comunicarse telefónicamente y a través del sistema virtual con su EPS para agendar las citas con los respectivos especialistas.

Esas comunicaciones semanales siempre terminaban con el funcionario de Servimed afirmándole: “en el momento no tengo disponibilidad para el servicio (…) sin embargo le recomiendo que se conecte en el transcurso de la semana para validar la apertura”.

Cansado de esa situación, decidió hacer presencia física en su sede de Servimed, pues consideró que de esa manera “iría más a la fija”, y no le “mamarían gallo”. Allí, con sus maneras calmadas y cordiales solicitó en la recepción colaboración para que su situación fuera solucionada.

El justo pedido fue respondido por las funcionarias de la recepción con miradas y expresiones agresivas. Ellas concluyeron su ataque vociferando que solo era posible agendar ese tipo de citas de manera telefónica o virtual, y paso a seguir llamaron al siguiente ciudadano que se encontraba en la larga fila de espera.

El profe Camilo se sentía indignado y su frustración aumentaba al recordar que en Brasil nunca había pasado por una humillación semejante.

Como estudiante extranjero hizo uso del Sistema Único de Salud S.U.S. (sistema de salud público bastante progresista, solo superado en América Latina por el modelo cubano), el cual le ofreció de manera ágil, gratuita y amable todos los servicios y medicinas que necesitó.

Recordó cómo las funcionarias del SUS lo visitaban periódicamente en su residencia para hacerle valoraciones sanitarias generales y las remisiones que fueran necesarias.

Camilo sabe que el problema no es X o Y funcionaria. Muy probablemente las chicas que lo atendieron tengan salarios precarios y padezcan sobrecarga y estrés laboral.

Al fin y al cabo, en los macabros cálculos del negocio de la salud, no es rentable para las EPS tener el suficiente número de funcionarios, de cirujanos, de dermatólogos, de psiquiatras, de fonoaudiólogos, de otorrinolaringólogos, etc, con condiciones salariales y laborales dignas. A las EPS no les genera lucro curar o prevenir la enfermedad, sino mantener al paciente en un estado de lento y progresivo deterioro.

Pero en el tono y las formas altaneras de las funcionarias, el profe Camilo detectó otros tres elementos interactivos que funcionan como taras bastante arraigadas en la sociedad colombiana.

1. El desprecio hacia el docente y hacia la educación.

2. El entendimiento de los derechos fundamentales como privilegios que el ciudadano común no merece.

3. El bienestar no entendido como principio colectivo de organización social sino como trofeo mezquino al cual solo es posible acceder a través de los vericuetos del dinero y sus juegos insanos de corrupción y violencia.