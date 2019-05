Pablo Escobar estuvo presente en la celebración del Liverpool. Video

La imagen del Capo estuvo presente anoche en Anfield. Después de la épica remontada ante el Barcelona todo fue una fiesta en Liverpool. En las tribunas del estadio se vio a un joven inglés llevando orgulloso un buzo con el escudo de la Federación Colombiana del Fútbol y en el centro la imágen de Pablo Escobar tal y como se ve en estas imágenes:

Particular (y fea) imagen acabo de ver en el partido de Liverpool Vs @FCBarcelona un aficionado con saco de la federación Colombiana de fútbol, pero, (si no estoy mal) el dibujo de Pablo Escobar. Me sentí mal. ¿Qué opinas? pic.twitter.com/1m9OARpBtB

— Jose Ordonez (@JoseOrdonezJr) May 7, 2019