Pa’ morirse solo hay que estar vivo

Por: Diego Armando Arenas Londoño |

diciembre 17, 2024

Hace días a mi esposa y a mí, se nos ocurrió preguntarnos: “Y si nos morimos los dos, ¿quién queda con la niña, quién le administra las cosas mientras crece?”, y decidimos que lo más sano era escribir un “instructivo”, una especie de testamento por si se presentaba -Dios no quiera- una situación de esas.

Mi esposa y yo lo pensamos, y resultamos involucrando en nuestros planes a mi cuñada y a su esposo. Les contamos que habíamos planteado nuestra propia muerte como una posibilidad real, aclarando que deseábamos que fuese lo más lejos posible y que no teníamos intenciones de morirnos, y les preguntamos si ellos estarían dispuestos a encargarse de nuestra hija si nos muriéramos. Me sorprendió la forma en que lo tomaron.

Hicieron hincapié en que no pensáramos en eso, que todo iba a estar bien, que todos íbamos a vivir hasta que llegáramos a viejos para ver y disfrutar de una mezcolanza de hijos, nietos, sobrinos, cuñados, padrinos y primos, de esa familia extensa en que vivimos. A parte que creo que quedaron con la idea de que nos queríamos tirar por un balcón.

En esta vida citadina, acomodada, vivimos en un entorno que se esfuerza por negar la muerte, o al menos por ignorarla. Vamos creciendo y se nos enseña que preocuparse por la parca es cosa de ancianos, y solamente vemos a la muerte como un elemento real de la vida, cuando está a la vuelta de la esquina o toca en la puerta de al lado, cosa bastante irónica en un país en el que convivimos con la muerte día a día.

En un país como el nuestro, en el que a causa de un conflicto armado multimodal que ha durado por décadas, en cada familia hay una historia de una muerte abrupta por parte de algún bando de esa guerra, hasta gente que no tenía nada que ver, asesinada por el Estado, aunque haya congresistas que se esfuercen en negarlo. En un país en el que todavía haya niños que se mueren de hambre. En un país en el que cualquier enfermo puede matar a una niña que solamente estaba yendo a la tienda. En un país en el que la gente se mata porque prefiere otro equipo de fútbol. De pronto tenemos es exceso de muerte y se nos volvió paisaje, se convirtió en algo ajeno.

Pensar en nuestra propia muerte, en nuestra propia fragilidad, debería llevarnos a ser personas más activas. Reconocer nuestra mortalidad no debería hacernos vivir con miedo y caer en la desidia, no debería llevarnos a decir para qué lo hago si igual me voy a morir, sino todo lo contrario, lo hago porque me voy a morir, y a lo mejor después no tendré tiempo para hacerlo. Reconocer que hoy estoy y mañana quién sabe, nos debería llevar incluso a ser mejores personas y buscar mejores relaciones, ir dejando todo “saneado” con las personas que nos importan, no acumular rencores y pesares para superar después, cuántas veces no nos han sorprendido con la noticia del fallecimiento de un conocido que habíamos acabado de ver hace una o dos semanas.

Ser conscientes de que nos podemos morir en cualquier momento, debería ser suficiente motivo para ser mejores administradores de nuestra propia vida, y ser mejores gestores de nuestra propia muerte, tomar acciones para dejar la menor cantidad de enredos posible para cuando ya no podamos opinar, decir, ni hacer nada, porque cuando nos llegue el final, es mejor dejar un testamento, que líos pa’ una sucesión.