Ovy On The Drums, el mega productor paisa detrás de los más grandes reggaetoneros a nivel mundial

En 2022 fue reconocido por Billboard como el tercer mejor productor en la lista "Hot Latin Songs Producer of the Year" y ocupó el puesto 21 en la categoría global

.Publicidad.

Si los colombianos ya son personas talentosas por naturaleza, uno de los ámbitos donde más se destacan, aparte del deporte, es la música. Un ejemplo perfecto es Daniel Echavarría Oviedo, conocido en el mundo artístico como Ovy on the Drums. Un productor y compositor musical que, a sus 34 años, ya ha trabajado con grandes artistas a nivel mundial. Un paisa nacido en Medellín que se ha posicionado en la escena musical como uno de los más grandes exponentes.

Era un joven muy humilde y comenzó su carrera musical explorando programas de producción como FL Studio, lo que le permitió desarrollar sus habilidades y adentrarse en el mundo de la producción musical. A lo largo de su carrera, Ovy on the Drums ha trabajado con una amplia gama de artistas reconocidos, incluyendo a Karol G, siendo su productor principal. Ha colaborado en éxitos como "Tusa", junto a Nicki Minaj, y en álbumes como "Unstoppable" y "Mañana Será Bonito".

..Publicidad..

Entre otros, se encuentra Paulo Londra, a quien le produjo su álbum "Homerun" en 2019. Becky G, con quien colaboró en el sencillo "Mamiii" junto a Karol G. Por otro lado, está Anuel AA, participando en la producción de los álbumes "Emmanuel" y "Los Dioses". Sebastián Yatra, en la producción del álbum "Dharma". Quevedo, trabajando en el álbum "Donde Quiero Estar" en 2023. Y Beéle, con quien lanzó la canción "Mi Refe", que alcanzó el número uno en la lista oficial de LOS 40 en marzo de 2025. Pero esta es solo una pequeña parte de la lista.

...Publicidad...

El estilo y premios más destacados de Ovy on the Drums

En 2022, Ovy on the Drums fue reconocido por Billboard como el tercer mejor productor en la lista "Hot Latin Songs Producer of the Year", y ocupó el puesto 21 en la categoría global. Además, ha sido nominado en ocho ocasiones a los Latin Grammy, obteniendo premios en las categorías de Álbum del Año y Mejor Álbum de Música Urbana por su trabajo en "Mañana Será Bonito" de Karol G.

....Publicidad....

El estilo de Ovy se caracteriza por la fusión de ritmos urbanos con melodías pegajosas, lo que ha contribuido a la internacionalización del reguetón y la música latina. Su habilidad para adaptarse a diferentes estilos y artistas lo ha consolidado como una figura clave en la industria musical contemporánea.

Su talento, por supuesto, lo ha llevado a ganarse una buena cantidad de millones. Aunque no hay una cifra corroborada por él mismo, según la página Youtubers.me, tiene un patrimonio estimado entre €365K - €2.19M, por lo que no es extraño que en su Instagram se le vean fotos con un Ferrari 296 GTS, cuyo precio base comienza en $342,205 y puede llegar a $375,950.

Ovy on the Drums se ha consolidado como una de las figuras más influyentes en la producción musical latina. Su trayectoria, respaldada por múltiples éxitos y reconocimientos, demuestra el impacto de su trabajo en la internacionalización del reguetón y la música urbana.

| Ver también: Los nuevos electrodomésticos marca Oster que encuentra en Ara; ollas, licuadoras y más