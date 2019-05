Outsiders, el fenómeno que se toma la política mundial

La reciente elección del humorista Volodimir Zelenski como presidente en Ucrania incita a la reflexión acerca del denominado fenómeno outsiders en el campo de la política, que no es exclusivo de un país en particular y se puede afirmar que está instalándose con fuerza en sociedades como la nuestra.

Del término outsider no se precisa una definición universal y absoluta, el concepto que encierra quiere significar que se trata de una persona que no ha trajinado en la política, sin pasado en esta actividad, que viene de afuera, que incursiona como un personaje nuevo, refrescante, alternativo y generalmente pertenece a un sector diferente donde se ha ganado su reconocimiento, ya sea el arte, la academia, el deporte, la farándula, etc.

Si echamos un vistazo a nuestra región en el curso del nuevo milenio han aparecido diferentes líderes políticos outsiders como Fujimori, Collor de Mello, Bucaram, Caldera, Chávez, Toledo, Ollanta Humala, Evo Morales, los Kirchner, entre otros, que explotando su carisma y aprovechándose de la crisis partidista, las coyunturas económica, política y social surgieron como la promesa de salvar a un empobrecido y débil Estado.

Por lo general, los outsiders germinan en sociedades políticas con instituciones débiles, desacreditadas y donde la ciudadanía desconfía de los partidos políticos y sus líderes. El sentimiento de malestar que experimentan los ciudadanos es el caldo de cultivo para que germinen personajes que encarnan la antipolítica, que desde afuera de esta, se autodenominan “reformadores” del establecimiento, incluso más allá, posan de “mesías” en un sistema político clientelar y corrupto.

El desgaste que la polarización ideológica ha generado en la política nacional y la profundización del malestar ciudadano frente a los políticos tradicionales, permite intuir que en las próximas elecciones de autoridades locales, los candidatos de sangre nueva en la actividad de lo público, que pertenecen a sectores diferentes al campo político o al menos con un aire renovado y que se perfilan como regeneradores, tendrán mayores opciones de ser elegidos.

En el caso de la ciudad de Medellín, desde la elección de Sergio Fajardo, puede decirse que los candidatos outsiders están en ascenso. En la actualidad, de la baraja de candidatos a la alcaldía, la mayoría pueden etiquetarse de outsiders. Basta observar el afán con el que muchos salen a buscar firmas en las calles para avalar sus candidaturas, queriendo posar de independientes, lo que al final puede resultar siendo un fraude a la ciudadanía, ya que no se puede pensar en el ejercicio de un gobierno sin el concurso y la concertación con los partidos políticos que ostentan poder en otros espacios, como el caso del Congreso de la República, las asambleas departamentales y los concejos municipales. En algún momento del ejercicio de gobierno se ven obligados a abandonar las ideas puristas para cerrar acuerdos con las fuerzas tradicionales que representan la vieja política.

Sin embargo, por más que se reniegue de los partidos, la realidad es que sus estructuras siguen siendo imprescindibles para llegar al poder y aún más para gobernar.

Ahora bien, si de forma obstinada se quiere emprender reformas para desmantelar las viejas estructuras sin buscar antes un fortalecimiento de la democracia, eficiente y estable, se corre el riesgo de que las reformas fracasen, desembocando en gobiernos de corte autoritario, ya que estos nuevos liderazgos tienen la característica de ser muy personalistas frente al manejo de los asuntos públicos, conllevando a un neopopulismo.

