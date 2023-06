¿Otra vez las reformas de siempre aplazadas para siempre?

No es a punta de carreta y regañar a los medios como Petro logrará las reformas. Es el tiempo de reajustar para sobrevivir como bien sabe hacer el presidente

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Por supuesto es difícil gobernar hacia la izquierda un país que prefiere ir hacia la derecha. Por supuesto los dueños de las principales actividades económicas suelen ser cautos y desconfiados ante gobiernos que anuncian cambios del pasado que nunca dejaron ocurrir. ¿Por qué ahora si reforma agraria? ¿Por qué ahora si salud pública? ¿Por qué ahora si fortalecer los derechos de los trabajadores? ¿Por qué ahora si una nueva doctrina militar? ¿Por qué ahora si una paz hasta con los otros bandidos? ¿Por qué ahora si legalizar el consumo de marihuana y acabar con la guerra a las drogas? ¿Por qué ahora otra vez amigos de Maduro? ¿Por qué ahora entregarle los grandes contratos y negocios del gobierno a los amigos de este gobierno?

La guerra interna que la JEP trata de clausurar y que la Comisión de la Verdad no alcanzó a registrar ni ordenar en sus miles de páginas de informes y anexos, no puede leerse como un juego de matones armados. Fue la expresión de unos gobernantes y unos poderes económicos fanatizados, que nunca estuvieron dispuestos a tranzar ni a conciliar reformas. En la historia de los conflictos nacionales hay una preferencia por conocer el color de la sangre de los enemigos antes que conocer sus argumentos en una mesa de negociación. Es más práctico aniquilar a la oposición con impunidad que acomodar más gente dentro para repartir los servicios del estado. Es mejor, para ellos, aplazar para siempre las reformas aplazadas desde siempre.

Lo curioso es que más de medio país hace parte de la derecha que respalda las no-reformas y la si-violencia. Y que el centro izquierda reformista sigue siendo minoritario a pesar de su lucha armada y desarmada. Lo poco que ha ocurrido distinto es el populismo del general Rojas Pinilla (1953-1957). Sin embargo no quiso defender a sangre y fuego su triunfo electoral y varios de sus seguidores frustrados se sumaron al M-19 para conformar nuestro populismo armado. Se pusieron el sobrero de Robin Hood y desempolvaron la espada de Bolívar. Lograron que la lectura de sus operaciones tuviera cierta legitimidad. Nunca hablaron de marxismo. Solo querían ser parte del poder. Sus acciones fueron vistas con simpatía y aprendieron a tranzar todo y con todos, con un gran sentido de sobrevivencia y con cuotas de poder.

De allí viene Petro. De esas experiencias fallidas en lo militar, exitosas en lo comunicacional. Nutrido del populismo que cala entra las bases, el M se dio a la tarea de institucionalizar su tercera vía sumando descontentos. Petro encarna un reajuste en el reparto del poder antes que una amenaza a las instituciones. Persistente, terco e infalible, sumó a diestra y siniestra apoyos hasta llegar a la coalición triunfante pero que no logra amalgamarse. El Pacto Histórico es un sancocho con el exótico apoyo de antiguos uribistas como Roy, Benedetti y Santos -que siempre está al pie del poder para dar la mano o poner zancadillas-. Los clientelismos de derecha, de centro y de izquierda se unen a los apetitos de una izquierda ansiosa de ascender. El Pacto tiene muchos oportunistas que saben conspirar y que le hacen daño al cambio. Pero también cuenta con quienes quieren quitarle el “para siempre” a las reformas aplazadas para siempre. La balanza exige un reajuste que balancee pesos y contrapesos.

Los que quieren las reformas aplazadas tienen problema para impulsar sus agendas. Uno notorio es que desconocen el arte de gestionar el entramado procedimental kafkiano de la administración pública. Todo y nada se puede hacer. Reglas, controles, procesos, requisitos, normas, resoluciones. Semáforos en rojo y multiplicidad de reversas: de la Procuraduría, la Contraloría, las cuatro cortes y la Fiscalía. Y se requieren que las reformas encajen en un presupuesto preasignado en un 90 %, la mitad para pagar la deuda contraída por los anteriores gobiernos. Entonces el Pacto debe saber que los equipos de entidades y ministerios exigen conocimiento y experiencia burocrática y administrativa para diseñar y ejecutar. El capitalismo ha avanzado mucho en el saber administrar. La sola formulación de una intención es insuficiente para poner en marcha la revolución del 33. El gobierno debe aceptar que necesita más gerentes que activistas.

Los políticos infiltrados en el Pacto, decepcionados por el curso de su poder y consientes de las limitaciones de Petro empiezan a emboscarlo. Quieren sacar partido de sus debilidades, atraparlo, neutralizarlo. Por supuesto en esta tarea la opinión pública es clave. La ciudadanía recibe una información exagerada, sesgada y malintencionada. Si todos los medios muestran, hablan y escriben mal del gobierno; y si los temas los interpretan en sentido negativo y si llegan a las mismas conclusiones perversas (el país se descuadernó) pues la desventaja del gobierno es enorme. Cuando el único menú disponible sobre la mesa informativa es sopa de oposición, seco de oposición y postre de oposición, el comensal queda ahíto de oposición.

No es per amore que las familias Ardila, Santo Domingo, Sarmiento, Gilinski son dueños de medios. Casi todos pierden dinero. Es el poder que produce monopolizar la recolección, producción y distribución de información lo que importa. En las mesas familiares, los campos de golf o de tejo o en las mesas de billar, las conversaciones giran alrededor de la agenda que establecen cuatro familias. Ellos son los interlocutores del gobierno y como controladores de conglomerados amplifican su voz a través de sus gremios y centros de pensamiento. Nada de esto es novedoso ni sorprende. Lo novedoso es que el gobierno de centro izquierda que conoce muy bien ese mecanismo sea la víctima.

Lo novedoso es que Petro carezca de acciones, de equipo o de tiempo de trabajo para dar la batalla por la opinión y para ganarse la mente y los corazones de la ciudadanía. Lo nuevo es que teniendo el centro y la izquierda gente preparada para gestionar y gobernar el gobierno recurra a activistas que no quieren entender que ser parte del poder ejecutivo significa ejecutar. Lo raro es que teniendo un sistema de medios que puede ser potente apenas empiece a organizarlo. Lo raro es que teniendo ejemplos como el de AMLO, a quien Petro admira y sigue, aun desconozca las claves de la “mañanera” para dominar la agenda mexicana día tras día neutralizando a los poderosos medios locales.

Por supuesto no basta el favor de los medios para gobernar ni para hacer oposición. Una oposición mediática con un gobierno que ejecuta lo que prometió tiende dificultades para sembrar cizaña. Un gobierno que ejecuta y satisface a los sectores olvidados no puede tacharse con un titular. AMLO es un maestro en hacer y deshacer y por eso mantiene su popularidad en las alturas. No es a punta de carreta y de regañar a los medios como logrará las reformas. Es a punta de ejecutar, de realizar, de mostrar resultados como se cambia la curva descendente de las encuestas. Es el tiempo de reajustar para sobrevivir como bien sabe hacer el presidente.