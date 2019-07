Óscar Rentería, el periodista que quiere destruir el ciclismo colombiano

Ternura y piedad me despiertan los comentarios de Óscar Rentería. Los que lo conocen saben que es una persona maravillosa, pero él es el vivo ejemplo de que uno tiene que saber cuando retirarse. Todos esos años al frente de un micrófono desgastan a cualquiera.

Es una verdadera lástima la manera en la que César Augusto Londoño decidió acabar con el programa El pulso del fútbol. Está claro que no es el mismo desde que se retiró Iván Mejía. No solo hace falta la sabiduría de Iván sino que no hay diálogo. Óscar está demasiado mayor y pareciera que no escuchara, que no tiene la fortaleza necesaria para seguir una conversación.

-Publicidad.-

En el programa de hoy el error no fue por el fútbol sino por el ciclismo. Debe ser que ellos, como cualquier joven youtuber, necesitan figurar y por eso Londoño, como director del programa, le permite decir las sandeces que dice el señor Rentería al aire. Lo de hoy fue reprobable, altamente escandaloso: decir que el tour es una competencia cualquiera en donde solo la disputan diez ciclistas porque el resto son relleno es tan reprobable como cuando se atrevió a hablar mal de Nairo.

Es tan terrible el comentario que hasta Pascual Gaviria salió a protestar. No puede ser la acabada que le han pegado al fútbol, no puede ser que ese hincha del Óscar Rentería mancille la profesión demostrando su profunda ignorancia sobre todos los deportes.

Publicidad.

Oscar Rentería como comentarista de ciclismo está obligado a hablar solo de fútbol. Hoy mostró su desconocimiento absoluto del ciclismo. Dice que en el Tour es solo una pelea entre los 10 primeros, los demás son relleno. La ignorancia es atrevida. Infarto en e pulso del ciclismo. — Pascual Gaviria (@rabodeajip) July 29, 2019

Si encuentras un error de sintaxis, redacción u ortográfico en el artículo, selecciónalo y presiona Shift + Enter o haz clic acá para informarnos. ¡Muchas gracias!