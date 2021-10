Oro, café y carne: los pequeños negocios de Colombia con Emiratos Árabes

.Publicidad.

El comercio entre Colombia y los EAU se ha caracterizado por el intercambio de bienes primarios, por el lado de Colombia, y de bienes poco industrializados por el lado del país árabe. En 2020, los principales productos exportados desde Colombia a los EAU fueron Oro (US $165 millones), Cafés sin tostar, sin descafeinar (US $3 millones) y Carnes bovinas (US $3 millones). En contraste, Colombia importó de los EAU Tapones y tapas (US $7 millones), Polietileno (US $4 millones) y Copolímeros de etileno (US $3 millones).

A pesar de evidenciarse una intensificación de los intercambios comerciales en los últimos años entre ambos países, estos siguen siendo marginales. De los EAU proviene el 0,2% de las importaciones que llegan a Colombia y hacia allá se dirige el 0,6% de nuestras exportaciones.

¿Cómo ha evolucionado la balanza comercial?

La balanza comercial de Colombia con el país árabe ha sido fluctuante. Sin embargo, en los últimos tres años ha habido un crecimiento significativo del superávit comercial. Según cifras de MARO, este pasó de US $21,3 millones en 2016 a US $120,7 millones en 2020, con un aumento del 467%. Y, en retrospectiva, el superávit comercial acumulado, desde 2010 hasta 2020, ha sido de 412 millones de dólares.

Aunado a lo anterior, desde 2017 los intercambios comerciales entre ambos países registraron un incremento significativo. Si bien las importaciones a Colombia desde los EAU subieron un 280%, al pasar de US $18,1 millones, en 2017, a US $68,9 millones en 2020, en términos de exportaciones el aumento fue mayor. Estas pasaron de tener un valor de US $26,3 millones a uno de US $189,6 millones en el mismo periodo, lo que representa un incremento del 621%.

Ahora bien, la pandemia desaceleró el ritmo de crecimiento de las exportaciones colombianas a los EAU. Entre 2019 y 2020, estas aumentaron solamente en un 0,2%, al pasar de US $189,2 millones a US $189,6 millones. En contraste, las importaciones procedentes de los EAU mantuvieron su ritmo sostenido, pues pasaron de $US 49,7 millones, en 2019, a $US 68,9 en 2020, lo que representa un aumento del 38,6%.

