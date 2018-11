Orgullosa de ser lesbiana y teniente coronel de Policía

La teniente coronel Sandra Mora, jefa de la oficina de derechos humanos de la Policía Metropolitana de Bogotá, mujer lesbiana, que hace algunos años, siendo teniente afrontó su condición sexual en una institución de difícil tolerancia con la diversidad. La sacaron de la Policía y estuvo retirada durante 11 años por su orientación sexual.

Mora recuerda a la perfección el 10 de octubre de 1999, fecha en que el coronel Mario Gutiérrez Jiménez la citó a las 3.00 p.m. en su oficina, le dijo que sabía de su relación con una piloto comercial y que tenía que dejarla; de lo contrario, la acusaría de nexos con el paramilitarismo y el narcotráfico. Sandra, molesta, le contestó que él no tenía cómo comprobar sus acusaciones. No obstante, ocho meses después la teniente Mora tuvo que abandonar las filas de la Policía.

“Cuando me gradué como oficial, y atendiendo a las sentencias de la corte constitucional que ya estaban en ese momento, salió una sentencia muy importante en la que dice que en las Fuerzas Militares y en la Policía se permite la homosexualidad sin trasgredir la institucionalidad. No obstante, en 1.999 encontré una barrera cuando un coronel me presenta ante una junta y no dice directamente que, por homosexual, dice que la oficial, es decir yo, se ha observado con nexos paramilitares y narcotraficantes. En ese momento me sentí triplemente violentada porque esa persona se llevó por delante a toda mi familia. Fui destituida y en ese momento inició todo un proceso, la demanda para mi reintegro duró 11 años y 9 meses. Fui retirada en el 2000, me reintegraron el 1 de septiembre de 2011 y por los tiempos de trayectoria institucional, gracias a Dios y a la magistrada que analizó mi caso, se ordenó en la sentencia que en el momento de ser reintegrada fuera llamada a hacer los cursos a los que tenía derecho y que había perdido en el tiempo de destitución. Hoy después de toda esta lucha digo abiertamente que estoy orgullosa de ser lesbiana, de ser policía, de ser teniente coronel y ser la primera en Colombia en romper en una institución los prejuicios.

La Corte Constitucional ha hecho avances dirigidos a desarrollar un enfoque diferencial frente al alcance de los derechos fundamentales a la dignidad, autonomía, libre desarrollo de la personalidad e igualdad. El Tribunal ha pasado de tener una visión restringida e indivisible de la identidad de género y la orientación sexual como conceptos objetivos asociados a la naturaleza física de las personas, a verlos como dos categorías constitucionales separadas que deben ser protegidas.

El gran desafío es lograr que Colombia apruebe una ley de identidad de género que permita que el género que cada persona elija sea reconocido jurídicamente.

