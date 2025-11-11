Recesión, inflación y desempleo, cierre de empresas, no concertación del salario mínimo, relatos que han matado los datos

Relato: El gran empresariado y los partidos políticos del uribismo han sostenido que el gobierno del presidente Gustavo Petro hundiría al país en la recesión y en el abismo económico y social.

Dato: El primer dato que desmonta ese relato está en el crecimiento económico. Para el mes de septiembre, la economía colombiana creció un 2,6 %, una cifra superior a la mayoría de los países de la región e incluso comparable con la de Estados Unidos.

Además, la Bolsa de valores de Colombia anunció que el índice MSC Colcap (1) ha crecido 46,7 % en los primeros diez meses del año de 1.379,o unidades a 2.035,82 unidades, lo que implica una valoración de las acciones de las empresas inscritas en la bolsa de 155 billones de pesos y su valor a hoy, está en 487 billones.

Según la Superintendencia de Sociedades, a las mipymes también les ha ido bien. En 2024, las micro, pequeñas y medianas empresas reportaron ingresos por $99,5 billones y utilidades por $3,23 billones.

El sector agropecuario ha sido el que más ha jalonado ese buen resultado económico, con un crecimiento cercano al 8% durante el año. Según el Dane, el crecimiento del consumo de los hogares, es decir, el derivado de los gastos normales y cotidianos de las familias, creció entre 4,6 % y 5 %, valor por encima del crecimiento general.

Este impulso agropecuario se relaciona directamente con la entrega de más de 1,3 millones de hectáreas de tierra a campesinos y campesinas por parte del Gobierno, ya sea mediante titulación, o por haberse comprado por este Gobierno a los grandes terratenientes o por repartirse parte de los activos de la SAE. Por su parte, el aumento del consumo de los hogares refleja el mayor ingreso de los trabajadores y trabajadoras, producto de los incrementos salariales tanto del salario mínimo como de los servidores públicos. Dato mata relato.

Relato: Los incrementos salariales altos para los trabajadores generarían inflación y desempleo.

Dato: Cuando el presidente Petro llegó al gobierno, el salario mínimo era de $1.000.000. Hoy, sin contar el ajuste de 2026, es de $1.423.500, es decir, un aumento acumulado del 42,35 %.

A pesar de este incremento, y para contrariar este relato engañoso del empresariado, la inflación, que en agosto de 2022 con la llegada del presidente Petro, estaba en 13,27 %, hoy se ubica en 5,2 %. El desempleo, que era del 11,7 %, ha descendido al 8,1 %.

La cacareada tesis neoliberal de que “bajar salarios genera empleo” ha sido rebatida por los hechos arriba indicados. Esa fue la excusa con la que el gobierno de Uribe eliminó el recargo nocturno, los dominicales y festivos, y desnaturalizó la figura del contrato de aprendizaje. Hoy, por fortuna, recuperados por este gobierno. Dato mata relato.

Relato: Las reformas sociales del gobierno Petro traerán penurias, retiro de la inversión, cierre de empresas, desempleo y crisis económica y social.

Dato: La reforma laboral, que ya inició su implementación, ha demostrado lo contrario. Los empresarios afirmaron que dejarían de celebrar contratos de aprendizaje porque serían más costosos que pagar la cuota de sostenimiento. Los hechos reales, según el estudio del SENA Kisule Studio, presentado para los meses de agosto y septiembre demuestra que se ha incrementado los contratos de aprendizaje en 23.000 frente al año anterior. Por tal motivo, uno de los puntos que dijeron que iba a ser contrario no se ha cumplido.

Además, los recargos dominicales y festivos ya se pagan con un incremento del 80% desde julio, y el recargo nocturno empezará a aplicarse el 26 de diciembre. No hubo crisis, sino cumplimiento de derechos. Dato mata relato.

Relato: Si el incremento del salario mínimo para 2026 es alto —se ya prácticamente tiene definido el Gobierno del 11 %—, los empresarios no participarán en la Comisión Nacional de Concertación.

Dato: Si bien ha habido mucha especulación sobre el incremento del salario mínimo, especialmente por el anuncio del ministro del Interior Armando Benedetti, lo cierto es que, es el ministro del Trabajo quien tiene la vocería sobre el tema, y ya anunció que convocará la Comisión de Concertación para los primeros días de diciembre. Allí, gobierno, empresarios y trabajadores debatiremos con base en las variables económicas: inflación, desempleo, productividad laboral, incremento del producto interno bruto -PIB- y participación de los trabajadores en las rentas nacionales.

Después de ese debate, se escucharán las propuestas de los sectores de las mesas de concertación. El dato concreto es que en los tres años anteriores, los empresarios nunca presentaron una propuesta de incremento al salario mínimo ni mostraron disposición de llegar a acuerdos con el Gobierno y los trabajadores.

El dato es que, los empresarios están aprovechando una circunstancia para tratar de desconocer el diálogo social y la importancia de la comisión de concertación para negarse a participar de ella.

Los empresarios no tienen propuestas, además han sido rebatidos por los hechos en sus tesis neoliberales y pro empresariales que consisten en repetir una y otra vez, que los ingresos de los trabajadores causan pérdida de empleo, pero como ha quedado demostrado por los datos, esto sólo ha sido un relato.

Dato mata relato

La tercera cumbre social de los pueblos de America Latina y el Caribe ha decidido convocar como un comité de carácter social a una Asamblea Nacional Constituyente a presentarse el próximo 20 de julio.

