Ojo! otra vez subió la gasolina. Estos son los nuevos precios en Colombia

Nuevo mes e inmediatamente un totazo al bolsillo de los conductores del país. Desde hace un par de meses, han habido diferentes aumentos en el precio de la gasolina. Lo más duro del caso es que parece que aún faltan algunos aumentos por hacer en lo que queda del año. Con el inicio de agosto, el nuevo aumento fue de 600 pesos por galón. Lo más increíble del caso es que hay ciudades donde el precio es más elevado, superando incluso los 14 mil pesos colombianos. Aquí le contamos cómo quedó el galón de este combustible en algunas ciudades del país.

Así quedó el nuevo precio de la gasolina en Colombia

Aunque desde el Ministerio de Hacienda se ha dado una explicación del porqué los constantes aumentos, esto sigue siendo complicado para el bolsillo. Muchos decidieron tanquear sus vehículos antes de que se diera el nuevo aumento en el precio de la gasolina. Ciertamente, 600 pesos puede parecer una pequeña suma, pero por galón puede marcar la diferencia. Ahora bien, vale la pena recordar que este es el tercer aumento que ha habido en el año. Lo más complicado del caso es que esta medida se seguirá presentando hasta final de año o hasta que se cubra la brecha.

Ahora bien, los precios quedaron de esta manera. Por su parte Villavicencio, fue una de las ciudades que quedó con el combustible más costoso. El valor del galón es de $14.073 pesos. Por su parte Bogotá, Manizales, Cali, Pereira e Ibagué, quedaron entre los $13.900 pero sin llegar a los $20 mil pesos. Cúcuta no llegó a pasar los $13 mil, llegando a los $12.025. Pero en Pasto, el nuevo precio de la gasolina quedó en $11.716. Ahora bien, habrá que esperar como se siguen presentando los siguientes aumentos y de qué manera afectarán al bolsillo de los colombianos.

¡Aliste el bolsillo!



Cómo ahorrar gasolina

Ahora bien, hay varias formas en las cuales usted puede ahorrar no solo dinero sino también combustible. Uno de los tips para ahorrar gasolina es no pisar el acelerador a fondo y no acelerar cuando no sea necesario. De igual forma, es importante que tenga en cuenta los pesos con los que va a viajar, para ir lo menos pesado posible. El cuidado de las llantas también marca la diferencia y viajar con las ventanas cerradas a una buena velocidad puede ser positivo. De esta manera y otros tips, podrá no verse tan afectado con el aumento del precio de la gasolina.

